Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları tarihinin utanç vesikasıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşırılık yanlısı anlayışlar, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi menfur ideolojiler, birlikte yaşama hukukunu ve ahlakını hedef almaktadır" dedi. Erbaş "Hiçbir kural ve ahlak ilkesi tanımayan Siyonistler, Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki işgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları, tarihinin utanç vesikasıdır" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftar Programı düzenlendi. Başkanlıkta verilen iftar sonrası konuşan Erbaş, ramazan ayının ilim, ibadet, ahlak ve kardeşlik iklimi olduğunu söyledi.
"İşgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları tarihinin utanç vesikasıdır"
İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğunun öncelikle Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:
"Filistin toprakları bizimdir"
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistin halkının yaşadığı trajedinin Müslümanların trajedisi, dünyanın yarası olduğunu söyledi.
Filistinlilerin ramazanda bile enkazları kaldırmaya çalıştığını belirten Mustafa, hiç kimsenin Filistin halkını tehcir etmeye gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.
Filistin halkının geçmişten bu yana tüm yıkımlara rağmen yeniden ayağa kalktığına dikkati çeken Mustafa, "Gidemez başka bir yerimiz yok. Filistin toprakları bizimdir. Aramızda Kudüs ve Filistin'in bir tek taşı ve toprağından vazgeçecek kimse yoktur." dedi.
Mustafa, Filistin halkının yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür etti.