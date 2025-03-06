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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları tarihinin utanç vesikasıdır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları tarihinin utanç vesikasıdır

22:246/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iftar programında konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iftar programında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşırılık yanlısı anlayışlar, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi menfur ideolojiler, birlikte yaşama hukukunu ve ahlakını hedef almaktadır" dedi. Erbaş "Hiçbir kural ve ahlak ilkesi tanımayan Siyonistler, Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki işgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları, tarihinin utanç vesikasıdır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftar Programı düzenlendi. Başkanlıkta verilen iftar sonrası konuşan Erbaş, ramazan ayının ilim, ibadet, ahlak ve kardeşlik iklimi olduğunu söyledi.

Ramazanın aç kalmayı değil, manevi bir iklimde ruhu doyurmayı ifade ettiğini belirten Erbaş,
"Bu mübarek ayda bizler, bir yandan ibadetlerimizle kendi iç dünyamızın derinliklerine inerken diğer yandan da fitrelerimizle, sadakalarımızla, zekatlarımızla ve tüm iyiliklerimizle kardeşlerimizin dünyasına yolculuk yapar, onların yaralarına merhem oluruz. Bu kutlu iklimin bereketiyle İslam'ın hakikatlerini, hak, hukuk, adalet, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerini bütün yeryüzüne taşımanın gayreti içinde olmaya çalışıyoruz."
diye konuştu.
Bugün insanlığın küresel boyutta devasa sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erbaş,
"Dünyanın bir kesimi müreffeh bir hayat yaşarken diğer kesimi maalesef en temel haklarından bile yoksun bırakılmaktadır. Adeta zıtlıkların, çelişkilerin ve tutarsızlıkların insanları, toplumları ve devletleri çepeçevre kuşattığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Aşırılık yanlısı anlayışlar, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi menfur ideolojiler, birlikte yaşama hukukunu ve ahlakını hedef almaktadır."
ifadelerini kullandı.

"İşgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları tarihinin utanç vesikasıdır"

Dünyanın farklı yerlerinde insani krizlerin şiddetinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Erbaş,
"Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze, bugün bütün dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir vahşete sahne olmaktadır. İnsanlığın kadim şehri, selam yurdu Kudüs, bugün hiç olmadığı kadar mahzundur. Miracın mabedi, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, daha önce hiç olmadığı kadar gariptir. Hiçbir kural ve ahlak ilkesi tanımayan Siyonistler, Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki işgalci zalimlerin Gazze'de yaptıkları, tarihinin utanç vesikasıdır."
şeklinde konuştu.

İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğunun öncelikle Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak bizler, vahdet şuuruyla, kardeşlik bilinciyle hareket ettiğimizde, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Kardeşliğimizin gereklerini en güzel şekilde yerine getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Bu sebeple bizler, tüm farklılıklarımızı zenginlik görerek daha güzel bir gelecek inşa etme ideali etrafında kenetlemeliyiz. Daha büyük gaye ve hedeflere doğru hep birlikte yürümeliyiz. Müslümanlar olarak güçlü bir dayanışma bilinci geliştirmeli, ilişkilerimizi her alanda en güçlü seviyeye taşımalıyız. Haksızlık ve zulüm karşısında sesimizi hep birlikte yükseltmeli, kötülüklere karşı yekvücut hareket etmeliyiz."

"Filistin toprakları bizimdir"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistin halkının yaşadığı trajedinin Müslümanların trajedisi, dünyanın yarası olduğunu söyledi.

Filistinlilerin ramazanda bile enkazları kaldırmaya çalıştığını belirten Mustafa, hiç kimsenin Filistin halkını tehcir etmeye gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.

Filistin halkının geçmişten bu yana tüm yıkımlara rağmen yeniden ayağa kalktığına dikkati çeken Mustafa, "Gidemez başka bir yerimiz yok. Filistin toprakları bizimdir. Aramızda Kudüs ve Filistin'in bir tek taşı ve toprağından vazgeçecek kimse yoktur." dedi.

Mustafa, Filistin halkının yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür etti.


#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftar Programı
#İftar

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