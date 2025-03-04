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Bu günleri iyilik vakti olarak değerlendirelim

Bu günleri iyilik vakti olarak değerlendirelim

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı.

Burada cemaate hitap eden Erbaş, "Rahmet günlerinde Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyalım. Kur'an ayı Ramazan'da, Kur'an-ı Kerim'i henüz öğrenmemiş olanlar, okumasını bilmeyenler öğrensinler. Bugünleri fırsat olarak değerlendirelim. Şu bir ay içerisinde bir hocamıza gidelim, Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenelim" ifadelerini kullandı. Hem iyilik yapılması hem de ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, akrabalarımıza, dostlarımıza iyi olmaları ve iyilik yapmaları tavsiyesinde bulunulması gerektiğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti: "Bu Ramazan ayında iyilik konusunu bütün ülkemiz genelinde bütün camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde tüm hocalarımızla işlemeye çalışacağız. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, fakire, fukaraya, mazlumlara iyilik yapmaya çalışalım. Şu Ramazan günlerini iyilik vakti olarak değerlendirelim."



#ramazan
#aktüel
#ali erbaş

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