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Dünyada Ramazan: Bir Soru Bir Cevap

Dünyada Ramazan: Bir Soru Bir Cevap

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'nde yaşayan Ebu Enes Keşku, çocuklar için Ramazan ayının simgesi olan fenerleri teneke kutulardan yaparak onları sevindirmeye çalışıyor. FİLİSTİN
Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'nde yaşayan Ebu Enes Keşku, çocuklar için Ramazan ayının simgesi olan fenerleri teneke kutulardan yaparak onları sevindirmeye çalışıyor. FİLİSTİN

Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) , sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.



#Ramazan
#Filistin
#Aktüel

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