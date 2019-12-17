Diyanet'ten camilerde 'oturak' genelgesi: Sabit oturaklar kaldırılacak, ihtiyacı olan katlanabilir taburesi ile namazını safta kılacak

Camilerde oturarak namaz kılma uygulaması, cami adabına ve cemaat ruhuna uygun olmadığı için sonlandırıldı.

Son günlerde camilerle ilgili farklı görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. Camide safların tabure ve sandalyelerden oluştuğunu gösteren görüntüler, cami adabına ve cemaat ruhuna uygun olmadığı için çok konuşulup eleştirilmişti.

Namaz kılmak için oluşturulan sıralı alanlar, birçok camide bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili hazırladığı genelgeyi tüm cami görevlilerine duyurulması ve uygulanması için il müftülüklerine gönderdi.

Genelgeye göre; İma ile namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçildi. Caminin ya da mescidin içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacak.

Camilerde taburelerin yanı sıra banklardan oturma sistemi dahi kuruldu.

Ayrıca cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacak ve ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecek.

Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namaz kılacak.

Vatandaş bilgilendirilecek

"Dinî açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu" hususlarında da vatandaşlar bilgilendirilmesi gerektiği yayımlanan genelde belirtildi.