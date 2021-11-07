Hayat Dostluk Film Festivali Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dostluk Film Festivali Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film’in organize ettiği ve Türk Kızılay’ı çatısı altında gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dostluk Film Festivali Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor
Bu yıl festivalde “Dostluk Onur Ödülleri” oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça’ya Türk sinemasına yaptıkları katkılardan dolayı verilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film’in organize ettiği ve Türk Kızılay’ı çatısı altında gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor. 2-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Direktörü Faysal Soysal oldu. Bu yıl festivalde “Dostluk Onur Ödülleri” oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça’ya Türk sinemasına yaptıkları katkılardan dolayı verilecek. Festivalde “Dostluk Onur Ödülü” alacak bir diğer isim ise 1987’de ilk uzun metrajlı filmi “Bez Bebek” ile 1. Ankara Film Festivali’nde En İyi 2. Film ve En İyi Senaryo Ödüllerini alan usta yönetmen Engin Ayça.

Mecid Mecidi
Mecid Mecidi

50 ÜLKEDEN 448 BAŞVURU

  • Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvurular geldi. 50 ülkeden 448 film 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurdu. Bu yıl fimleri Atalay Taşdiken’in başkanlığını üstlendiği, Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, oyuncu Serdar Orçin ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Öte yandan festival kapsamında İranlı yönetmen Majid Majidi İstanbul’a geliyor. Children of Heaven ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan ve dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani’ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi “Sun Children filmleriyle Türk sinemaseverlerin yakından takip ettiği Majid Majidi, Atlas 1948 Sineması’nda 4 Aralık’ta ‘Ustalık Sınıfı’ ile sinemaseverlerle buluşacak.

Bu kategoride En İyi Film Ödülü’nü kazanan film 30.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 20.000TL, Mansiyon Ödülü’nü kazanan film 10.000 TL Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü kazanan film 20.000 TL para ödülünün sahibi olacak.
Bu kategoride En İyi Film Ödülü’nü kazanan film 30.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 20.000TL, Mansiyon Ödülü’nü kazanan film 10.000 TL Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü kazanan film 20.000 TL para ödülünün sahibi olacak.
50 milyon euro

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
Hakemliği bırakıyor

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.
Irak Başbakanı Kazıminin evi SİHA ile vuruldu

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

​Trabzonspor son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Derbide kırmızı çıktı

Derbide kırmızı çıktı

Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kart gördü.

​6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu.

Köpeği acımadan vurdu üç kadını da yaraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.