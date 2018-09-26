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Dünyaca önemli olabilir

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen yüzey araştırması ve kazı çalışmalarında alt paleolitik, orta paleolitik ve kalkolitik dönemine ait buluntu alanı tespit edildi. - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara, "Dünyaca önemli olabilecek bir buluntu alanı tespit ettik. Bunlardan birincisi çadır şeklinde bir yapı. Bu yapının 350-400 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bu alan şu anlamda önemli. Dünyada 3 tane var. İkisi Afrika'da, biri Fransa'da yer alıyor. Dördüncüsü de Türkiye'de Van'da bulunuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Araştırmalara 4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlanıldı.
Araştırmalara 4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlanıldı.

Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde yürütülen yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarında alt paleolitik, orta paleolitik ve kalkolitik döneme ait buluntu alanı izlerine rastlanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında 2014'te başlatılan çalışmaların bu yılki bölümü tamamlandı. Kazı başkanlığını Van Müze Müdürü Erol Uslu'nun, bilimsel danışmanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara'nın yürüttüğü Meydan Dağı bölgesindeki yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sırasında, Van'ın tarihine yönelik önemli bulgular elde edildi.

  • 15 kişilik ekiple yapılan yüzey araştırmaları ve kazılarda, ağaçlardan yapılan çadır tipindeki barınaklarla, alt paleolitik, orta paleolitik ve kalkolitik dönemde kullanılan el baltaları ve kesici aletler tespit edildi.

Dünyadaki 4 yerden biri

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. İsmail Baykara, araştırmalara 4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle YYÜ adına başladıklarını söyledi. Bölgede obsidyen yataklarının olduğunu bildikleri için yüzey araştırmalarını burada sürdürdüklerini anlatan Baykara, çalışmalar sonucunda obsidyenden yapılan birçok yontma taş aleti endüstrilerini tespit ettiklerini belirtti. Baykara, alet endüstrileri içinde alt paleolitik, orta paleolitik, kalkolitik döneme ait buluntuların yer aldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

  • "Devam eden projemiz kapsamında 76 lokalite belirlemiş durumdayız. 2017'den bu yana da potansiyeli güçlü olan bir alanda kazı çalışmalarına başladık. 2 yıldır bu alanda kazı yapıyoruz. Kazılarımız çok önemli. Dünyaca önemli olabilecek bir buluntu alanı tespit etmiş durumdayız. Bunlardan birincisi çadır şeklinde bir yapı. Bu yapının 350-400 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bu alan şu anlamda önemli. Dünyada 3 tane var. İkisi Afrika'da, biri Fransa'da yer alıyor. Dördüncüsü de Türkiye'de, Van'da bulunuyor. Bu anlamda çok önemli bir yeri keşfetmiş durumdayız. Bunun dışında çadır alanı içinde ve dışında ve yüzeyde yontma taş dönemine ait bir sürü buluntu tespit ettik."

Bilim adamları ilgi duyuyor

Amerika'dan birçok bilim adamının da bu alana ilgi duyduğunu ve gelecek dönem çalışmalara katılmak istediklerini aktaran Baykara, Türkiye'de paleolitik dönem araştırmalarıyla ilgili çalışmaların çok fazla olmadığını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla araştırmanın yapılmadığını, o nedenle büyük bir açığı da kapattıklarını anlatan Baykara, belirledikleri bölgenin bu anlamda da büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

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