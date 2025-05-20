“ESEV Tiyatro Günleri”nde gençlere ödül

Esenler Belediyesi'nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği “ESEV Tiyatro Günleri”nin kapanış programı ve ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Tamamını lise öğrencilerinin yazıp oynadığı 10 oyunun 3 gün boyunca sahnelendiği programa 8 okuldan katılım sağlandı. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tiyatro Okulu’nda eğitim alan öğrencilerin performanslarını sergilediği programın jürisinde müzisyen Abdülbaki Kömür, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Burak Haktanır, Osman Doğan ve eğitimci Emine Sülar yer aldı. “En İyi Sunucu” ödülünü Nilay Çiçek, “En İyi Eğitmen” ödülünü Tuğçe Özyüzgen, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü Baran Can Korkut, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Ecrin Zeren Aydın kazanırken “En İyi Ekip” ödülüne ise Atışalanı Anadolu Lisesi layık görüldü.