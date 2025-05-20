Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan 33 eser sergilendi

Cumhuriyet'in 102’nci yılına özel, “102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” temasıyla hazırlanan ve Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan 33 eser Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturuldu. Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından “Zeugma IV. İskit Lejyonu” başlıklı düzenlenen sergiye sanatseverler ilgi gösterdi. Zeugma Mozaik Müzesi’nin şimdiye kadar sadece önemli mozaikleriyle bilindiğini söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Aslında Zeugma Antik Kenti, mozaiklerin dışında çok önemli bir lejyon kentidir. Sergimizde ilk defa ortaya çıkan ve ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulan 33 eserden olması çok önemlidir” dedi.