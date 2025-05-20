Sahafların ağabeyiydi: Lütfü Seymen vefat etti

50 yıldır sahaflık yapan ve “Sakallı Lütfü” olarak tanınan Müteferrika Sahaf’ın sahibi Lütfü Seymen, 71 yaşında vefat etti. Son İstanbullu sahaflardan olan Seymen’in cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Söğütlüçeşme Camii’nden kaldırılacak ve Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Kitabın ve kitapseverin hizmetkârı olarak bilinen Seymen’i 40 yıllık dostları Emin Nedret İşli, Sabri Koz ve Bahtiyar İstekli Yeni Şafak için anlattı. 5 Kasım 1954 tarihinde Üsküdar’da doğan Seymen, 1957 yılında ailecek taşındıkları Cide’de ilk ve ortaokulu okuduktan sonra Bartın’da başladığı lise eğitimini Kastamonu’da tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi’nde okurken seyyar kitapçılık yapmaya başlayan Seymen, 1974 yılından bu yana tam 50 yıldır sahaflık yapıyordu. Fakat kendisi “Sahaflar Kitabı”na verdiği röportajda ilk dükkân olarak on üç yaşındayken Teksas, Tommiks sattığı, köpek kulübesinden bozma mekândan bahseder. 1993 yılından beri dükkanıyla aynı isimli Müteferrika Dergisi’yle kitabiyatın nabzını tutan Seymen, derginin 2024’te çıkan 66. sayısıyla jübilesini yaparak koltuğunu sahaf Emin Nedret İşli’ye devretmişti.





MÜTEFERRİKA’NIN 68. SAYISI ARMAĞAN SAYISI OLACAK

Emin Nedret İşli

Yılda iki kere çıkan Müteferrika Dergisi’ni devralan Turkuaz Sahaf’ın sahibi Emin Nedret İşli, emaneti sürdüreceklerini belirterek Seymen’le ilgili şunları söyledi: “Hem yayın yapan hem sahaflık mesleğine hizmet eden, kitabın ve kitapseverin hizmetkârı olan bir arkadaşımızdı. Uzun yıllar Kadıköy’de, önce seyyar sahaf olarak, sonra da Kadıköy’ün çeşitli mekanlarında dükkân sahibi olarak, sahaflık mesleğine çok önemli hizmetlerde bulundu. Yaklaşık 30 yıldan fazla 66 sayı Müteferrika Dergisi’ni tek başına üstlendi. Derginin ikinci sayısından itibaren yayın kurulundaydım. Şimdi emanetini sürdüreceğiz. 67. sayıya yetişmez ama 68. sayı mutlaka Lütfü Bey’in adına bir armağan sayısı olacak.”





YENİ DÖNEM SAHAFÇILIĞININ BAŞLATICISIYDI

Bahtiyar İstekli

Lütfü Bey’in eski sahaflık kültürüyle yeni sahaflık arasındaki dönemin temsilcisi olduğunu dile getiren Bahtiyar Sahaf’ın sahibi Bahtiyar İstekli, şu ifadeleri kullandı: “Meslek hayatımızın ilk günlerinden itibaren bize rol model olmuş, sahaflığı teşvik etmiş, sevdirmiş bir abimizdir. Sahaflıkta yeni dönemin başlatıcısı kabul edebiliriz. Eski sahaflık biraz Osmanlı bakiyesi eserlerin tasfiyesi üzerine kurulmuş bir sahaflıktı. Osmanlı’dan kalan malzemeler 90’lı yıllara doğru tükenince, Cumhuriyet’in ürettiği ürünler ağırlık kazanmaya başladı. Lütfü Bey de o dönemde yeni bir sahaflık şekliyle ortaya çıktı. Eski dönemde daha çok kitap ticareti gibiydi, ama Lütfü Bey’in ticaretin ötesine geçen, kitaplarla farklı bir ilişkisi vardı.”





HER CUMARTESİ DÜKKANINDA TOPLANIRDIK

Sabri Koz

Sahaflık mesleğinde kendi kuşağının son temsilcilerinden olduğunu dile getiren yazar Sabri Koz da şu ifadelerle Seymen’i anlattı: “Zaman içinde hatırasını hem aziz kılmak hem de kendisini unutturmamak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her sahafın bir çalışma şekli vardır. Lütfü Bey de bu işe sokaklarda kitap satarak başlamış fakat ilgi sahibi ve meraklı bir insandı. Hem mesleğini hem mesleğiyle ilgili gerekli bilgileri zaman içinde öğrendi. 1980’lerin sonundan itibaren onun dükkanında her hafta cumartesi günleri toplanır (Cumartesi Yârânı) sohbet ederdik. Geçtiğimiz ay son toplantımızı yaptık. Önümüzdeki hafta inşallah arkadaşlarla kendi aramızda toplanıp onu yad edeceğiz.”





YAYINA HAZIRLADIĞI KİTAPLAR

Lütfü Seymen

Lütfü Seymen, sahaflığının yanı sıra sahaflar ve kitaplar hakkında yazdığı makalelerle de yazın dünyasına önemli katkılar sağlamıştı. Yapı Kredi Yayınları’ndan 2008 yılında yayımlanan “Üsküdar’a Kadar Kastamonu” adlı kitabın editörlüğünü yapan Seymen’in yayımladığı diğer kitapları ise şunlar: Orhan Koloğlu: Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi (1998), Başak Ocak: Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çığıraçan (2003), Hans Peter Kraus: Bir Nâdir Kitap Destanı (2004), Necmettin Hilav: FetvâMecmûası (2012).



