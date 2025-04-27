Şiir ve edebiyat Maraş'ta konuşuluyor

Kahramanmaraş'ta bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki panellerle devam ediyor. "Edebiyat Dönüştürür" temasıyla düzenlenen etkinlik, ülkemizin yanı sıra Kolombiya, İspanya, Hindistan ve Nijerya'dan birçok yazar ve şairi bir araya getirdi. 19 Nisan'da etkinlikleri başlayan festivalde; Genç Yazarlar Atölyesi, Edebiyat Konuşmaları ve çeşitli konulardaki konferanslarla edebiyatseverler ağırlandı. Cuma akşamı düzenlenen İbrahim Sadri Şiir Dinletisi ve Edebiyat Yarışmaları Ödül Töreni ile Şiir ve Edebiyat Günleri'nin resmî açılışı yapıldı.

Filistin edebiyatı yok sayılıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen önemli yazar ve şairlerin katılımıyla dün başlayan oturumlarda edebiyatın evrensel dili ve edebiyatın dönüştürücü etkisini irdelendi. Moderatörlüğünü şair ve yazar Mustafa Akar'ın üstlendiği “Başka Bir Dünya Edebiyatı Mümkün Mü?” başlıklı ilk oturumda, küresel edebiyat sistemine itirazlar dile getirildi.

Konuşmacılar arasında şair ve yazar Ali Emre, roman ve deneme yazarı Kaan Murat Yanık ile Kolombiyalı yazar Lauren Mendinueta yer aldı. Emre, edebiyatın mevcut dünya düzeni içerisindeki rolünü ve yeni bir edebî dünyanın imkânlarını anlattığı konuşmasında, edebiyatta çevirinin önemine dikkat çekti. Çevirinin kalitesine ve çevrilen eserlerin muhteviyatına dikkat edilmesi gerektiğinie dikkat çekti. Yok sayılan ülkelerin edebiyatından bahseden Emre, Filistin’in bu edebiyatın başında geldiğinin altını çizdi.

Şiir ve Edebiyat Günleri'nde bugün

Bu akşam sona erecek etkinliğin panelleri 13.30'da başlayacak. “Şiir Uçak Düşürmez Ama Pilotun Kafasını Karıştırabilir” oturumunda edebiyatın ve şiirin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi ele alınacak. Moderatörlüğünü akademisyen ve yazar Mehmet Narlı’nın üstleneceği oturumda, şair Ömer Erdem, yazar Mukadder Gemici ve Nijeryalı şair-yazar Toyin Adewale-Gabriel yer alacak. Katılımcılar, edebiyatın düşünce biçimlerini ve toplumsal duyarlılığı nasıl etkilediği üzerine görüşlerini paylaşacak.

Yapay Zekâ’nın Edebiyatı: Anlatının geleceği tartışılacak

Diğer oturumda, günümüzün en sıcak tartışma konularından biri olan yapay zekâ edebiyat ekseninde ele alınacak. “Yapay Zekâ’nın Edebiyatı” başlıklı oturumda, yapay zekânın hikâye anlatımına etkisi ve edebî özgünlük üzerindeki tehditleri tartışılacak. Oturumun moderatörlüğünü Aykut Ertuğrul yapacak; yazarlar Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü ve Hintli şair Sonnet Mondal konuşmacı olarak katılacak.

Dünyaya Karşı İnsanı Savunmak: Filistin Direnişi ve Edebiyat

Etkinliğin son oturumu “Dünyaya Karşı İnsanı Savunmak” olacak. Filistin direnişi edebiyatının tarihsel ve kültürel önemi masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü edebiyat araştırmacısı Peren Bir Saygılı Mut’un yapacağı oturumda Filistinli yazar ve şair Prof. Dr. İbrahim Nasrallah söz alacak. Oturumda, Filistin direnişinin edebiyatla nasıl iç içe geçtiği, edebiyatın bir direniş aracı olarak nasıl kullanıldığı ve edebî eserlerde direnişin izleri tartışılacak. Akşam 20.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 5. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Ödülleri Takdim Töreni düzenlenecek. Okan Bayülgen’in sunumuyla gerçekleştirilecek törende, edebiyat dünyasının önemli isimlerine ödülleri takdim edilecek. Gecede ayrıca İncesaz grubu sahne alacak. 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin tüm edebiyatseverlere açık olduğu ve etkinlik takvimi ile detaylara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/16/5-uluslararasi-siir-ve-edebiyat-gunleri-etkinlik-takvimi adresinden ulaşılabilir.











