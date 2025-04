Müteferrika’nın babasına vefa

Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK) geçtiğimiz günlerde 61. Kütüphane Haftası’nı kitaplar içinde bir ömür süren, Mühürdar’daki dükkânıyla Kadıköy’ün sembollerinden Sahaf Lütfü Seymen için düzenlenen bir etkinlikle kutladı. İstanbul ve Kadıköy sahaflık tarihi bağlamında, anılar ve anekdotlarla Seymen’in Türk sahaflığına katkıları ve 1993 yılından beri yayımladığı Türkiye’nin nadide kitabiyat dergilerinden Müteferrika’nın ele alındığı etkinlikte Müteferrika Sahaf’ın “Cumartesi Yâranı”nı oluşturan Erol Üyepazarcı, Sabri Koz, Mustafa Duman, Emin Nedret İşli ve Kansu Şarman da vardı. Cumartesi Yaranları, Lütfü Seymen ile tanışıklıklarından başlayarak sahaflık serüvenlerini, toplantılarını ve Müteferrika yayınlarını anlattılar. “Ben Lütfü’yü 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne girdiğimiz zaman tanıdım. Yine o devirde de sakallı, mavi gözlü çipil çipil bir oğlandı” diye anlatıyor Cumartesi Yaranları’ndan Sahaf Emin Nedret İşli. Fakültedeki derslere gelirken içerisinden sahafiye malzemeleri çıkan çantasını da yanında taşırmış. İşli, “O zamanlar ‘seyyar sahaf’ vaziyetindeydi. Yani bir esnaftan alıp, öbür esnafa satıyor veyahut da işte bir takım belli müşterilere özel olarak çantasıyla birlikte servis yapıyordu. Kitabın daha bol olduğu, daha çok malzemenin hurdacılardan, vesairelerden geldiği bir dönemdi. Zaman zaman Lütfü’nün çantasından salnâme, nadir bir risale veyahut da Osmanlı dönemine ait gayet güzel el yazması eserler de çıkardı” diyor. Her ikisi de hurdacılardan buldukları kitapları uygun fiyatlara İbrahim Manav’a gösterir ve satarmış. İşli, “İbrahim Manav da her zaman olduğu gibi ‘Şekerim’ deyip bizim elimizden uygun fiyatla alır, eski müşterilerine okkalı bir fiyatla satardı. Sağolsun, Allah rahmet etsin” diye anlatıyor. Hemen hemen aynı yıllarda mesleğe başlamışlar. “Dolayısıyla ben Lütfü’yi ilk yıllarından tanırım. Evlenerek Kadıköy’e yerleştikten sonra da evden Galatasaray’a gidiş rotam Akmar Pasajı’ndan geçiyordu. Hemen hemen her sabah genellikle Lütfü’ye sabah saatinde uğrardım. Onunla 10-15 dakika sohbet edip öyle giderdim. Dolayısıyla 80’li yılların sonu 90’lı yılların başlarında çok nadir, çok güzel malzemelerin Kadıköy’de üç buçuk paraya ortalığa saçıldığı dönemleri birlikte gördük ve yaşadık” diyen İşli, “Tabii Lütfü eli kalem tutan, kitap yazan, yayın yapan sahaflardan bir tanesi oldu. Hâlâ her ikimiz de dükkân sahibiyiz, bu mesleği icra ediyoruz ve ekmeğimizi burada sağlıyoruz” cümlelerini kuruyor.