Güneş bazen yere iner

HALİL İBRAHİM İZGİ





KIRMIZI UMUT

Budist rahipler Myanmar depreminde yıkılan bir binanın yanından geçiyor. Renkli kıyafetleri inançlarına olan bağlılıklarının bir işareti olsa da aynı zamanda deprem sonrasında hayata verilen bir selam. (Fotoğraf: Sai Aung MAIN / AFP)





RÜZGARA KARŞI

Kuvvetli rüzgarın estiği Pekin sokaklarında, şehir sakinleri geleneksel kıyafetlere sıkı sıkı sarılmışlar. Zor zamanlarda kadim bilgelikten ilham almak şaşırtıcı değil. Rüzgara karşı da olsa hayata devam etmek gerekiyor. (Fotoğraf: Pedro PARDO / AFP)









KAPIDAKİ DEĞİŞİM

Ekvatorlu kadın kapının önünde oturmuş ve gelecek günleri bekliyor. Ülkede yapılan seçimlerde yaşanacak muhtemel bir değişim onun hayatı için de farklılık anlamına gelebilir. Kapının, şapkanın ve üzerine aldığı şalın renkleriyle, tüm renklere bürünmüş ama hiç renk vermiyor. (Fotoğraf: Luis ACOSTA / AFP)





NE OLURSA OLSUN YAŞAMAYA MECBURSUN!

Filistinli ölü ver yaralılar Gazze’de zor şartlarda faaliyet gösteren sahra hastanelerine getiriliyor. Defalarca yer değiştiren Gazzeliler son olarak yaşadıkları çadırlarda bombalara maruz kaldılar. Doktorlar, yaralılar ve gazeteciler hepsi üzerlerindeki görevi hatırlıyor: Yaşamak ve yaşatmak. (Fotoğraf: Mahmoud Bassam / AA)





İYİ Kİ DOĞDUN FATOU

Dünyanın en yaşlı dişi gorili Fatou, Berlin Hayvanat Bahçesinde yaşıyor. 68’inci yaş gününü kendisine ikram edilen taze meyvelerle kutluyor. H ayvanat bahçesi çalışanları, kendilerinin çoğundan yaşlı olan bu gorile saygılarını eksik etmiyorlar. (Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA)



