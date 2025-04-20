Güneş bazen yere iner

Hollanda’nın Lisse şehrindeki lale tarlası turistler için bir fotoğraf çekme alanına dönüşmüş. Yeryüzüne inmiş güneşe benzeyen tarlanın içindeki fotoğraf çekilen turisti çeken fotoğrafçı, mutluluğu, coşkuyu görmüş ve göstermek istemiş. Umut daima var. Sarı lalelerin içinde de..
KIRMIZI UMUT
Budist rahipler Myanmar depreminde yıkılan bir binanın yanından geçiyor. Renkli kıyafetleri inançlarına olan bağlılıklarının bir işareti olsa da aynı zamanda deprem sonrasında hayata verilen bir selam. (Fotoğraf: Sai Aung MAIN / AFP)
RÜZGARA KARŞI
Kuvvetli rüzgarın estiği Pekin sokaklarında, şehir sakinleri geleneksel kıyafetlere sıkı sıkı sarılmışlar. Zor zamanlarda kadim bilgelikten ilham almak şaşırtıcı değil. Rüzgara karşı da olsa hayata devam etmek gerekiyor. (Fotoğraf: Pedro PARDO / AFP)
KAPIDAKİ DEĞİŞİM
Ekvatorlu kadın kapının önünde oturmuş ve gelecek günleri bekliyor. Ülkede yapılan seçimlerde yaşanacak muhtemel bir değişim onun hayatı için de farklılık anlamına gelebilir. Kapının, şapkanın ve üzerine aldığı şalın renkleriyle, tüm renklere bürünmüş ama hiç renk vermiyor. (Fotoğraf: Luis ACOSTA / AFP)
NE OLURSA OLSUN YAŞAMAYA MECBURSUN!
Filistinli ölü ver yaralılar Gazze’de zor şartlarda faaliyet gösteren sahra hastanelerine getiriliyor. Defalarca yer değiştiren Gazzeliler son olarak yaşadıkları çadırlarda bombalara maruz kaldılar. Doktorlar, yaralılar ve gazeteciler hepsi üzerlerindeki görevi hatırlıyor: Yaşamak ve yaşatmak. (Fotoğraf: Mahmoud Bassam / AA)
İYİ Kİ DOĞDUN FATOU
Dünyanın en yaşlı dişi gorili Fatou, Berlin Hayvanat Bahçesinde yaşıyor. 68’inci yaş gününü kendisine ikram edilen taze meyvelerle kutluyor. H ayvanat bahçesi çalışanları, kendilerinin çoğundan yaşlı olan bu gorile saygılarını eksik etmiyorlar. (Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA)