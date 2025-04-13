Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yeni Şafak Pazar Eki
Stockholm'ün kalbi

Stockholm'ün kalbi

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kuzey ülkeleri soğuk günlerini kalpleri ısıtacak eylemlerle dünyaya taşıyor. İsveç’in başkenti Stockholm, yerinden edilmek istenen Gazzelilerin yanında olduğunu gösteriyor. Yüzlerce yürek birlikte insanlığı savunuyor.
Kuzey ülkeleri soğuk günlerini kalpleri ısıtacak eylemlerle dünyaya taşıyor. İsveç’in başkenti Stockholm, yerinden edilmek istenen Gazzelilerin yanında olduğunu gösteriyor. Yüzlerce yürek birlikte insanlığı savunuyor.

Her fotoğrafçı görmeyi yeniden keşfetmeye taliptir. Her gün bize yeni bir bakış açısı kazandırma potansiyeli taşır. Her gün gördüklerimizi farklı bir gözle görmeye çalışırken rehberimiz bu alanda uzmanlaşmış gözlerdir. Bu sayede kendimizi ve dünyayı yeniden tanımlar, üzüntüler için teselli, mutluluk için coşku ararız.

HALİL İBRAHİM İZGİ

Emek ve yemek

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da bir çiftçi hasadı ürüne dönüştürmek için çalışıyor. Gümrik vergileriyle yeniden şekillendirilmeye çalışılan dünya düzeninin içinde alınteriyle değer üretmeye çalışanların sesleri dünyaya düzen vermeye çalışanlar kadar sık duyulmuyor. Fotoğrafçı dünyaya açılan gözümüz ve evet içinde insan olan her fotoğrafın bir andan çok daha uzun hikayesi var.


Geçmişi geçmemek

Nijerya’daki bu festival, yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenleniyor. 15. Yüzyıldan bu yana devam eden bu gelenek, geçmişin geçmediğini, sevincin paylaşılmaya değer olduğunu ve yaşadığımız sürece umudun olduğunun göstergesi. Gelenekler insan hayatından uzun sürüyor ve temel duygularımızın yüzyıllar geçse de geçmediğini açıkça gösteriyor.


Unuttuk sanma


Bembeyaz bir gelecek

Afrika’da bir yer: Senegal. Dakar’da beyazlar içindeki cemaat birbirinden ayırt edilemeyecek durumda. Bu esnada okyanusun içindeki bir damla gibi görünen küçük çocuk, hayatı, geleceği ve farklı bir rengi temsil ediyor. Gelecek biraz daha farklı görünecek. Bunu adeta beyaz bir sayfanın üzerinde bakışlarıyla anlatmaya çalışıyor.

Umudu doldurmak

Yaşam ve ölüm arasında gidip gelen Gazze’de ölmenin de yaşamanın da bedeli çok ağır. Ölüm ardından tarifsiz acılar bırakırken yaşamak büyük bir savaş anlamına geliyor. Boş tencereler ve tavalar aynı zamanda mücadele eden bir dünyanın öbür yüzünü gösteriyor. Merhametsiz ve çaresiz bir dünya.


#Görme Biçimleri
#Gazze
#Saraybosna
#Madagaskar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları tarihi rekoru kırdı: Gram yüzde 32 yükseldi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?