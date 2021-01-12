Evi ve arsası için 5 yıl sonra yine aynı fiyatı teklif ettiler: Cüzi bir rakamla bizi kandırmaya çalışıyorlar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi’nde yaşayan Engin ailesine ait 1600 metrekare arsa ve içerisinde bulunan 140 metrekarelik ev, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı bölge içerisine alındı. D-020 karayolunun Adapazarı–Kaynarca yolu kısmına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan arazi ve eve 2015 yılında OSB müteşebbis heyeti tarafından 107 bin 280 TL değer biçildi. Fiyatı az bulan aile, arazi ve evin daha fazla para edeceğini belirterek OSB yönetimine itirazda bulundu. İtirazı değerlendirmeye alan yönetim, 2020 yılının sonunda verdiği kararla araziye 5 yıl sonra yeniden 107 bin 208 TL değer biçti. Yeni teklifin eskisiyle aynı olduğunu görünce şoke olan aile, durumu yargıya taşıdı.

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Kendilerine tebliğ edilen karara tepki gösteren ev sahibi Mukadder Engin, "Burası bana ait. 1600 metrekare yerim ve evimiz var. Bize verilen para 107 bin lira oldu. Biz bunu kabul etmedik, imza atıp itiraz ettik. Aynı tutarı 5 sene sonra tekrar elimize geldi. Biz yine kabul etmiyoruz. Ben 53 yaşındayım, 107 bin lira ile burada çarşıdan bir ev alamam. Hiçbir yerde ev yapamam. Ne yapayım ben 2 kızım, 1 oğlum var. 63 yaşındaki eşim ve ben bu saatten sonra rezil mi olalım” dedi.

'CÜZİ BİR RAKAMLA BİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Yaşadıkları evi 16 yıl önce inşa ettiklerini söyleyen Rüştü Engin, "1600 metrekarelik arsa ve 140 metrekarelik bir ev var. Ayrıca burada 15 çeşit meyvemiz var. Cüzi bir rakamla bizi kandırmaya uğraşıyorlar. 107 bin lira ile biz hiçbir şey yapamayız. Evi yapmayı bir köşeye bıraktım bu paraya arsayı bile alamayız. Bana göre bu eve 600 bin ile 700 bin lira arasında kıymet biçilmesi lazım. Biz bu tutara razı değiliz” diye konuştu.

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OSB yönetimi ise konunun yargıya intikal ettiğini, mahkemenin kararıyla fiyatın değişebileceğini, ayrıca fiyat konusunda aile ile anlaşma yoluna gidileceğini belirtti.