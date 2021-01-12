Herkes imitasyon sanıyor ama gerçek: Zehirli balon balıklarını böyle satıyorlar

Hint Okyanusu kökenli olan ancak küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türk sularına gelip, balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan balon balığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hediyelik eşya olarak satılıyor.

25 LİRADAN BAŞLIYOR

Yıllarca balıkçılık yaptıktan sonra Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda hediyelik eşya dükkanı açan Cemal Çakmak, Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği kurutulmuş balon balıklarını, süs eşyası olarak satıyor. İstanbul’dan Kayseri’ye kadar çok sayıdaki kentten alıcısı olan kurutulmuş balon balıklarının fiyatı 25 liradan başlıyor.

Müşterilerinin imitasyon sandıkları balon balıklarının gerçek olduğunu anladıkları zaman şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Bu işi 40 yıldan beri aile olarak yapıyoruz. Hediyelik eşya satan Cunda Adası’ndaki ilk dükkan biziz. Bu eşyaların hepsini Filipinler'den ithal ediyoruz. Sadece deiz kabuklarından lambaları ben yapıyorum” dedi.

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BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Babası Cemal Çakmak ile birlikte dükkanı işleten İbrahim Çakmak ise balon balığının iki türü olduğunu belirtti. Japonya’da işinde usta kişiler tarafından özel izin belgeli olarak balon balığının yemeğinin yapıldığını söyleyen İbrahim Çakmak, "Balon balığı, Japonya’da meşhur bir yiyecek. Özel bıçaklarla kesiliyor. Şu anda ülkemiz denizlerinde de görülmeye başlandı. İstanbul taraflarında balıkçılar oldukça şikayetçi bu türden. Öldürüp kuyruğunu getirenlere para verilmesi gibi çalışmalara bile başlandı. İnsanlar balon balığını bilmiyorlar, kedi balığı sanıyorlar. Dikkat edilmesi gerekli. Süs eşyası olarak da insanlara farklı geldiği için büyük ilgi görüyor” diye konuştu.



FOTOĞRAF 12 Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine büyük ilgi gösteren balıkçılar o günden itibaren balon balığı avlayarak kuyruklarını kesmeye başladı. Ancak balıkçılar, 7 balon balığı türünden sadece bir tanesinin değerlendirmeye alınmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek tüm balon balığı türlerinin proje kapsamına alınmasını istedi. Günde avlanan ve kuyruğu kesilen balon balıklarının neredeyse yüzde 99'unun değerlendirme dışı kalan türlerden olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, balıkçıların bu durumdan maddi olarak zarar gördüğünü belirtti. 7 balon balığı türünün de balıkçı ağları başta olmak üzere birçok zararı olduğunu ifade eden Safsoylu, tüm türlerin ekonomik değeri olan balıkları yediğini, balıkçılığı baltaladıklarını belirtti. Türler arasında 'benekli' dedikleri balon balığının kuyruğunun proje kapsamına alındığını söyleyen Safsoylu, Benekli gibi diğer 6 tür de istilacı ve bize zarar veriyor. Bir tek onun desteklenmesi balıkçı için yeterli değil. 7 türün de ağızla giyotin gibi. Ağ atıyoruz, hangisi denk gelirse gelsin dişiyle bir yakaladığında, ağımız paramparça oluyor. Hal böyle olunca elimiz boş bir şekilde limana dönüyoruz diye konuştu. Sabahın ilk ışıklarında balığa çıktığını ve bu sırada 500'e yakın balon balığı yakaladığını söyleyen Mehmet Kanfal, yakaladığı 500 balıktan sadece ikisinin kuyruğunun benekli olduğunu, geri kalanların proje kapsamı dışında kalacağını kaydetti. Bu durumun balıkçıların şevkini kırdığını belirten Kanfal, 7 türünde destek kapsamına alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Balıkçıların talebi: Balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyoruz Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının avlanmasına yönelik devlet desteği devam ederken, bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor. Yakaladığımız balon balıklarının yüzde 99'u kapsam dışı kalıyor" dedi.

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