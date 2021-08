Fazıl Say CHP'li belediyelere isyan etti: Küfür edin bana, saydırın, istediğiniz sitemi edin Piyanist Fazıl say, CHP'li belediyelerin yönetimindeki eğlence mekanlarında müzik sesini kısmamasına isyan etti. Konser verdiği sırada mekanlardan gelen ses nedeniyle zor anlar yaşayan Say sosyal medya hesabından yetkililere sitem ederek, ""Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! İstediğini de.. Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. CHP belediye nerede" ifadelerini kullandı.

