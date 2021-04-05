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Piyanist Fazıl Say'dan CHP'ye yaylım ateşi: Korkaksınız kazanamazsınız

Daha önce yalan ve provokatif haberleriyle sık sık gündeme gelen Sözcü Gazetesi'ne ateş püsküren piyanist ve besteci Fazıl Say, şimdi de CHP'yi yaylım ateşine tuttu. Partinin muhalefet yapamadığını belirten Say, "Ne zaman Halk TV’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; Korku, korku, korku... Siz kazanamazsınız kardeşim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Piyanist Fazıl Saydan CHPye yaylım ateşi: Korkaksınız kazanamazsınız
Fazıl Say

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından "CHP’ye nacizane bir eleştiri" başlığını kullanarak bildiri yayınladı. Muhalefetin korkusuna vurgun yapan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ne zaman Halk Tv’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?

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"100 yıl geriden geliyorsunuz"

“Olanın iyisi” Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye’nin durumunu; her şeyi... Siz Atatürk’ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk’ün maalesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk “bugünkü sizin” çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü “korkmuyordu” o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...

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"Dertlerinizi atın, güven verin"

Siz korkunun çağındasınız. Ve malesef bunu bize yansıtıyorsunuz, ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere, ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin."

Fazıl Say evleniyor
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Fazıl Say evleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
FOTOĞRAF 16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserine katıldı.
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ATO Congresium’daki konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra ABD’li Senatör Lindsey Graham da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen Truva Sonatı konserini izledi.
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Öte yandan Ankara'da temaslarda bulunana ABD’li Senatör Lindsey Graham da, konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak parçasının bulunduğu bir plak hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
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Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul'u istememiz lazım.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
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Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile biraraya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle 'Truva Sonatı' konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.
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