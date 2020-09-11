Fazıl Say Sözcü Gazetesi'ne ateş püskürdü: Çarpıcı manşet tutkusuyla insanları hedef tahtasına koyuyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, verdiği röportajın sadece bir bölümünü keserek manşete taşıyan Sözcü gazetesini sert sözlerle eleştirdi.

"Bunu okuyan bana küfrü basar"

Say, “Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım” cümlesinin “Türkiye’den kaçmayı düşündüm” şeklinde manşete taşınmasına, “Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar. Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin” ifadelerini kullandı.

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'Sözcü gazetesine çok kızgınım' yazılı bir görselle Instagram'dan açıklama yapan Say şunları söyledi:

"Sözcü ile röportaj yapmaktan oldum olası çekinmişimdir.çünkü bu çarpıcı manşet tutkusu, insanları hedef tahtasına koyuyor. Suya Yazılan kitabımla ilgili röportaja gelmişlerdi 5 gün önce. Ben bugün röportajdan sadece kendi dediklerimi ayıklayıp size sundum. Onların manşetlerini değil. Bakın; Yurt dışına kaçan beyin göçüyle ilgili; ( kitapta böyle bir bölüm var) Cümlem şöyle; “Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım”

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"Uyarmama rağmen aynısını yaptılar"

Sözcü’nün manşeti; "TÜRKİYE’DEN KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM” Tipik bir cümleyi kesmece örneği.. Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar. Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiçbir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da. İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin. Allah'tan ilave eki filan. Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım.

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"Bu gazetecilik filan değil"

Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor. Şu hale bak ya. Vahşi manşetler arasında kendi dediklerimizi de kitabımızı da arar olduk. Bu gazetecilik filan değil! Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak. Ayar çakmak! O yüzden kardeşim ben de diyorum ki; sen git nereye gidersen! Defol! Defolun hayatımdan!!"

FOTOĞRAF 16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserine katıldı. ATO Congresium’daki konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra ABD’li Senatör Lindsey Graham da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen Truva Sonatı konserini izledi. Öte yandan Ankara'da temaslarda bulunana ABD’li Senatör Lindsey Graham da, konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak parçasının bulunduğu bir plak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul'u istememiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say konserine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle 'Truva Sonatı' konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. BiP'te paylaş

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