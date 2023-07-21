Felsefe ve fikir dünyasının zirve ismiydi: Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Eğitim alanında yerel yönetimlere örnek projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, yeni yatırımlarıyla göz dolduruyor. Türkiye’nin en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden ilham alınarak, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde hazırlanan Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi, törenle hizmete alındı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eğitime verdikleri önemi ve desteği yeni kütüphanelerle taçlandırmaya devam ettiklerini söyledi.





Teoman Duralı’nın ismi yaşatılacak





Başakşehirli kitapseverleri yeni bir millet kıraathanesine daha kavuşturduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Millet kıraathanemizde bilgeliğini ve bildiğini paylaşarak nice talebeler yetiştiren hocaların hocası, merhum Teoman Duralı’nın ismini yaşatacağız. Gençlerimizin isteği doğrultusunda, modern mimari anlayışla inşa ettiğimiz millet kıraathanemiz, yediden yetmişe tüm kitap kurtlarının yeni buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu.





Başkan Kartoğlu’ndan Başakşehirlilere davet





Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ile yediden yetmişe tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Çocuk ve gençlerimizin ister bireysel, isterlerse gruplar halinde ders çalışabilecekleri millet kütüphanemizde Mola Kafemiz de olacak. Kitap kurtlarımız burada çay ve kahve eşliğinde keyifli sohbetler yapabilecek. Son teknolojinin kullanıldığı, engelsiz yaşam odaklı millet kıraathanemize tüm komşularımızı bekliyoruz” ifadesini kullandı.





Başakşehirliye hizmette sınır yok





Kütüphanemize entegre olarak Teoman Duralı Kültür Yaşam Merkezi’ni de hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Merkezimizde öğrencilerimizden annelerimize ve kadınlarımıza kadar tüm komşularımıza hizmet vereceğiz. Annelerimiz ve çocuklarımız, Anne Çocuk Atölyemizde keyifli vakit geçirecek” dedi.





Haftanın yedi günü hizmet verecek Teoman Duralı Millet Kıraathanesi’nde 9 bin basılı kitap ve 25 bin e-kitap bulunuyor. Teoman Duralı Kültür Yaşam Merkezi’nde ise Anne Çocuk Sınıfı’nın yanında dikiş ve tekstil, ebru ve resim ile dekoratif el sanatları atölyeleri yer alıyor. Merkezde yabancı dil, müzik ve tiyatro eğitimleri ile Başakşehirli kadınlara yönelik diyetisyen hizmeti de verilecek.







