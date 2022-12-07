Hayat Bütün dünya tanısın istiyoruz Teoman Duralı anıldı
KÜLTÜR SANAT

Bütün dünya tanısın istiyoruz: Teoman Duralı anıldı

İletişim Başkanlığı geçen sene aramızdan ayrılan Prof. Teoman Duralı için felsefe-bilim sempozyumu düzenledi. Sempozyumda Duralı’nın dersleri, konferansları ve söyleşileriyle ortaya koyduğu düşünceler ele alınıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Teoman Duralı, Türk düşünce dünyasının zenginliğidir. Onu bütün dünya tanısın istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bütün dünya tanısın istiyoruz: Teoman Duralı anıldı
Teoman Duralı

Bir yıl önce aramızdan ayrılan Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için İletişim Başkanlığı’nca “Kutadgu Bilig’in Peşinde Bir Filozof: Vefatının Birinci Seneidevriyesinde Ş. Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu” düzenlendi. İki gün boyunca sürecek sempozyumda, dersleri, konferansları, televizyon söyleşileri, şiir ve hatıralarıyla ortaya koymak istediği derin düşünceleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Sempozyumun ilk gününde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Teoman Duralı, Türk düşünce dünyasının zenginliğidir. Onu bütün dünya tanısın istiyoruz” dedi.

Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

KUTADGU BİLİG ANLAYIŞI VARDI

Fahrettin Altun, Duralı’nın hayatından bahsederek, “Teoman Hoca, ‘Öyle Geçer ki Zaman’ adlı söyleşide de görüleceği üzere, evvela büyük bir medeniyetin parçası olduğunun farkında olan bir düşünürdü. Ona göre insanın en önemli dayanak noktası zaman ve mekandır. O, bizim kim olduğumuza yönelik arayışta Türk kültürünün ne olduğunu anlatırken İslam’ı, Selçuklular’ı ve Osmanlı’yı ihmal etmedi. Duralı’ya göre İslam, Türk kültürüyle o kadar iç içe geçmiştir ki, onları birbirinden ayırmak kesinlikle mümkün değildir. Teoman Duralı’da en göze çarpan hususlardan biri en önemli düşünürlerimizden saydığı Yusuf Has Hacib’in bilgelik dolu eserinden hareketle felsefe-bilim araştırmalarını ‘Kutadgu Bilig’ anlayışı doğrultusunda yapmasıdır. Teoman Duralı’nın ortaya koymak istediği derin düşüncelerin ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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