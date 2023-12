Filistinlilerin İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Kur'an okumaya başlayan ABD'li kadın Müslüman oldu

Yıllardır Filistin halkına zulmeden terör devleti İsrail, son iki aydır Gazzelileri dünyanın gözü önünde acımasızca katlediyor. Etnik temizliğe uğrayan Gazze halkının, maruz kaldıkları barbarlığa sabırla yaklaşarak acılarının son bulması için dua etmeleri karşısında şoke olan gayrimüslimler; her fırsatta ‘adaletten, insan haklarından ve özgürlükten’ bahseden yöneticilerinin İsrail’i desteklemeleri üzerine başkentlerde sokaklara inerek Filistinlilere destek verdi. İki aydır masum ve mazlum Filistin halkının kadın ve çocuk dinlemeden ‘terörist’ yaftası altında katledilişi, farklı dinlere mensup çok sayıda insanı sorgulamaya yönlendirdi.

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte halkın Filistin meselesine daha fazla ilgi gösterdiğini ve Müslüman olanların sayısında artış gözlendiğini söyledi. İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinin Granada kentinde yaşayan Del Pozo, "Filistin meselesi artık insanlara daha fazla soru sorduruyor. Belki de ilk kez Avrupalılar gerçekleri görmeye başladı." dedi. Granada'daki Ulu Cami'de neredeyse her hafta bir kişinin Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu, bazen bu sayının ikiye çıktığını aktaran Del Pozo, genelde eşinden veya sosyal çevresinden İslam'ı tanıyanların artık Filistin meselesinden dolayı da Müslümanlara yakınlaştığını kaydetti. "İsrail'in saldırılarını, yalanlarını görüyorlar. Bunun sonucunda kendi iç dünyalarında ve çevrelerinde daha çok sorgulamaya başlıyorlar." diyen Del Pozo, "Şimdiye kadar (Filistinliler teröristtir, zavallı İsrailliler) olarak bildiklerinin aslında tam tersi olduğunu gördüler. Bu zamana kadar bilmedikleri gerçeklerin farkına varıyorlar." ifadesini kullandı.

Yaşadıkları her türlü felakete rağmen hayatlarına devam eden Filistinlilerin, gördüğü en güçlü ve en dayanıklı kişiler olduğunu ifade eden Moonn, şöyle devam etti:

"Ailem hakkımda olumsuz bir şey söylemedi. Müslüman olmam ya da İslam'a uymam için görünüşümü değiştirmemle ilgili olumsuz bir şey ifade etmedi. Her zaman çok anlayışlı ebeveynlerim oldu. Bu nedenle kendim olmaktan, kendimi ve dini inancımı ifade etmekten asla korkmadım. Çünkü ailem bana inandıklarımla özgürce düşünme fırsatı verdi. Ben de daha fazla insanın Kur'an'ı okumasını sağlamaya çalışıyorum, hatta okuma yaşındaki küçük yeğenlerimin bile Kur'an'ı tanımaları için uğraşıyor, bu konuda ne düşündüklerini görmeye çalışıyorum."

"Kur'an'ı okumak, Kur'an'ın ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu göstereceği gibi bizim bildiğimiz ve birçok Amerikalının (İslam hakkında) bildiklerinin tamamen yanlış olduğunu gösteriyor. Birçokları gibi Kuran'ı kendiniz okumaya ve kendi araştırmanızı yapmaya başladığınızda sahip olduğunuz birçok inançla örtüştüğünü görüyorsunuz. Ben Kur'an ve İslam'a her zaman saygılıydım. Belki de bunun benim için bir kader olduğunu hissediyorum. Her zaman içimde bir şeyler beni İslam'a çağırıyordu. Açıkçası bu his, beni İslam'a sevk etti."