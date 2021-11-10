Hayat Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu
AKTÜEL ANTALYA

Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu

Antalya'da aşık olduğu nişanlısından etkilenen İngiliz vatandaşı, Müslüman olarak Ahmet ismini aldı. İhtida merasimi sonunda Edward’a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı hediye edildi.

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Haber Merkezi İHA
Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu
Gary Edward şehadet getirerek Müslüman oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde ilçe müftülüğünde düzenlenen merasimde, Gary Edward şehadet getirerek Müslüman oldu. Edward’a, nişanlısı Filiz Müge Ocak ile birlikte katıldığı ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından, İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve temel dini bilgiler hakkında kısa bilgiler verildi.

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Anlatılanları dikkate dinleyen Edward, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'e ilk adımı attı ve Ahmet adını aldı.

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İhtida merasimi sonunda Edward’a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı hediye edildi.

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