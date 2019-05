​Game of Thrones'taki bir sahnede Starbucks bardağı unutuldu Game of Thrones'taki bir sahnede Starbucks bardağı unutuldu Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin dün gece yayımlanan bölümünde kahve zinciri Starbucks'a ait bir kağıt bardak görüldü.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 14:56 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 15:00 Yeni Şafak