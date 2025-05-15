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Geleceğin yazarları, Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluşacak

Geleceğin yazarları, Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluşacak

09:2415/05/2025, Perşembe
AA
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Program yarın başlayacak.
Program yarın başlayacak.

"Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında kitap fuarı ve imza günü yapılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencilere yazma yeteneği kazandırmak ve onları kültürel üretimin bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Geleceğin Yazarları Projesi", kitap fuarı ve imza günü ile sona erecek. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ikinci kitap fuarı ve imza günü, 16-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kitap fuarında İstanbul'un 39 ilçesinden projeye katılan okullara ait 39 stant yer alacak. Bu stantlarda öğrencilerin bir yıl boyunca yoğun emek ve hayal gücüyle oluşturduğu yazılar, derlenmiş kitaplar halinde sergilenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen hazırlanan 2 özel stant da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Fuarda, genç kalemlerin özgün yazılarıyla tanışmak, onlardan imzalı kitaplar almak ve yazarlık yolculuklarına birebir tanıklık etmek mümkün olacak.





#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Rami Kütüphanesi
#Geleceğin Yazarları Projesi
#kitap fuarı
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