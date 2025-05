Cannes'ın Hassouna anması sönük kaldı: "Bizimle olmalıydı"

22 filmin Altın Palmiye ödülü için yarıştığı 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'ta sona erecek. Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put Your Soul On Your Hand and Walk" (Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü) başlıklı belgeselin gösterimi yapılacak. İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni 16 Nisan'da bombalaması sonucu, 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatima Hassouna vefat etmişti. Yeni Şafak olarak 4 Mayıs'ta yaptığımız çağrıyla, hem Cannes Film Festivali'ni hem de katılacak sanatçıları Hassouna'nın katillerine tepki göstermeye davet etmiştik. Bu yıl beklenen tepki ve eylemlerin gelmediği festival, geçtiğimiz yıl oyuncuların etkili Filistin mesajlarına sahne olmuştu.

Binoche'un konuşmasından önce 380'i aşkın yönetmen ve sanatçı İsrail soykırımına tepki gösteren ortak bir mektuba imza atmıştı. 12 Mayıs'ta yayımlanan mektupta, sinema sektöründeki “sessizlik” ile “tepkisizlik" eleştirildi. Metinde, sinemacıların Hassona gibi hikâyelere sırt çevirmemesi gerektiği “Fatima için, umursamazlık içinde ölen herkes için… Sinema, onların mesajlarını taşımakla yükümlüdür. Toplumları yansıtmakla görevlidir” ifadeleriyle vurgulandı. Açık mektupta ayrıca, Oscar ödüllü No Other Land belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Ballal’ın, Batı Şeria’da uğradığı saldırı sonrası sinema dünyasının sessizliğine de tepki gösterildi “Bu kadar tepkisiz kalınmasından utanıyoruz. Sinema gibi toplumsal duyarlılık üretmesi beklenen bir alan, nasıl olur da böyle bir zulme karşı bu kadar kayıtsız kalabilir?” Mektubu imzalayanlar arasında Pedro Almodóvar, Ruben Östlund, Guy Pierce, Ralph Fiennes, Melissa Barrera, Yórgos Lánthimos, Susan Sarandon, Alfonso Cuarón ve David Cronenberg gibi isimler bulunuyor.

# Fatima Hassouna

# Cannes Film Festivali

# Put Your Soul On Your Hand and Walk