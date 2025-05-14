Cannes'ın Hassouna anması sönük kaldı: "Bizimle olmalıydı"

İsrail'in soykırımına devam ettiği Gazze'de nisan ayında öldürülen Filistinli gazeteci Fatima Hassouna, 78. Cannes Film Festivali'nde anıldı. Jüri başkanlığını bu yıl Fransız aktör Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali, dün gece Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Binoche, İsrail'in Gazze'de 16 Nisan'da katlettiği Filistinli Hassouna'yı andı. Binoche, konuşmasında, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatima bu akşam bizimle olmalıydı. Geriye sanat kaldı. Sanat hayatlarımızın, hayallerimizin güçlü bir tanığı" dedi.

Sinemacılardan sektöre sessizlik mektubu

Binoche'un konuşmasından önce 380'i aşkın yönetmen ve sanatçı İsrail soykırımına tepki gösteren ortak bir mektuba imza atmıştı. 12 Mayıs'ta yayımlanan mektupta, sinema sektöründeki “sessizlik” ile “tepkisizlik" eleştirildi. Metinde, sinemacıların Hassona gibi hikâyelere sırt çevirmemesi gerektiği “Fatima için, umursamazlık içinde ölen herkes için… Sinema, onların mesajlarını taşımakla yükümlüdür. Toplumları yansıtmakla görevlidir” ifadeleriyle vurgulandı. Açık mektupta ayrıca, Oscar ödüllü No Other Land belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Ballal’ın, Batı Şeria’da uğradığı saldırı sonrası sinema dünyasının sessizliğine de tepki gösterildi “Bu kadar tepkisiz kalınmasından utanıyoruz. Sinema gibi toplumsal duyarlılık üretmesi beklenen bir alan, nasıl olur da böyle bir zulme karşı bu kadar kayıtsız kalabilir?” Mektubu imzalayanlar arasında Pedro Almodóvar, Ruben Östlund, Guy Pierce, Ralph Fiennes, Melissa Barrera, Yórgos Lánthimos, Susan Sarandon, Alfonso Cuarón ve David Cronenberg gibi isimler bulunuyor.

Yönetmeni Fatima için Cannes'da sergi açtı

Belgeselin yönetmeni İranlı film yapımcısı Sepideh Farsi, Cannes’da Hôtel Majestic’te düzenlediği üç günlük sergiyle Hassona’nın fotoğraflarını izleyiciyle buluşturdu. Yönetmen, bu sergiyi ve belgeseli birlikte dünya çapında gezdirmeyi planlıyor. Farsi genç muhabir için “Bir şekilde, hâlâ burada gibi. Varlığı filmde, fotoğraflarında çok güçlü hissediliyor… Mesajının çok uzaklara ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Yeni Şafak çağrı yapmıştı

22 filmin Altın Palmiye ödülü için yarıştığı 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'ta sona erecek. Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put Your Soul On Your Hand and Walk" (Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü) başlıklı belgeselin gösterimi yapılacak. İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni 16 Nisan'da bombalaması sonucu, 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatima Hassouna vefat etmişti. Yeni Şafak olarak 4 Mayıs'ta yaptığımız çağrıyla, hem Cannes Film Festivali'ni hem de katılacak sanatçıları Hassouna'nın katillerine tepki göstermeye davet etmiştik. Bu yıl beklenen tepki ve eylemlerin gelmediği festival, geçtiğimiz yıl oyuncuların etkili Filistin mesajlarına sahne olmuştu.







