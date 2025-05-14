Cannes Film Festivali’nden İsrail’e kınama mektubu

Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı, 78. Cannes Film Festivali’nin ilk gününde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek kınadı. Variety dergisinin haberine göre, sanatçılar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatıma Hassouna için mektup yayımladı. Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sanatçılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.





TÜRKİYE’DEN DE SANATÇILAR VAR

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını da kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos, Waad Al-Kateab, Liam Cunningham ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İmzacılar arasında Türkiye’deki sanatçılardan Serdar Akar, Gökçe Bahadır, Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Semih Kaplanoğlu, İlker Kaleli ve Belma Baş da var. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hassouna hayatını kaybetmişti. Hassone'nin baş rolde olduğu saldırıları konu alan belgesel, "Ruhunu Eline Al ve Yürü” Cannes Film Festivali'nde gösterime girecekti. İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından çekilen film, Cannes’da bağımsız yapımların sergilendiği ACID’de (Sinemayı Teşvik İçin Bağımsız Film Yapımcıları Derneği) gösterilecek.





HAYDİ AYAĞA KALKALIM

Sanatçıların İsrail’e tepki gösterdikleri mektupta şu ifadelere yer verildi: “Fatıma Hassouna 25 yaşındaydı. Filistinli serbest foto muhabiriydi. 16 Nisan 2025'te, başrolünde oynadığı Sepideh Farsi'nin 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' filminin Cannes Film Festivali'nin ACID bölümüne seçildiğinin duyurulmasından bir gün sonra İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Evlenmek üzereydi. Aynı saldırıda hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 10 yakını öldürüldü. İsrail ordusu sivilleri hedef alıyor. 200'den fazla gazeteci kasten öldürüldü. Yazarlar, film yapımcıları ve sanatçılar vahşice katlediliyor. Sanatımızın kötülerin suç ortağı olmasına izin vermeyelim. Haydi ayağa kalkalım. Çok geç olmadan harekete geçelim.”





AÇIK KIYAFET YASAK

Öte yandan Cannes Film Festivali bu yıl radikal bir kararla gündeme geldi. Festival yönetimi, bu yıl itibarıyla kırmızı halı protokolüne sıkı bir düzenleme getirdi. Moda şovuna dönüşen kırmızı halı etkinliklerinden rahatsız olan festival yönetimi, top modellerin ve internet fenomenlerinin tercih ettiği dekolteli kıyafetlere yasak getirdi. Buna göre, belirlenen kıyafet kurallarına uymayan davetliler etkinlik alanına alınmayacak. Sinemayı gölgede bırakan bu gösterişin önüne geçmek için alınan karar, festivalin ruhunu korumayı amaçlıyor. Bu kıyafetler sadece Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında değil, diğer alanlarda da yasaklanmış durumda. Bu kurula uymayan konukların kırmızı halıya adım atmalarına izin verilmeyecek.



