Cannes Film Festivali’nden İsrail’e kınama mektubu

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını da kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

Sanatçıların İsrail’e tepki gösterdikleri mektupta şu ifadelere yer verildi: “Fatıma Hassouna 25 yaşındaydı. Filistinli serbest foto muhabiriydi. 16 Nisan 2025'te, başrolünde oynadığı Sepideh Farsi'nin 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' filminin Cannes Film Festivali'nin ACID bölümüne seçildiğinin duyurulmasından bir gün sonra İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Evlenmek üzereydi. Aynı saldırıda hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 10 yakını öldürüldü. İsrail ordusu sivilleri hedef alıyor. 200'den fazla gazeteci kasten öldürüldü. Yazarlar, film yapımcıları ve sanatçılar vahşice katlediliyor. Sanatımızın kötülerin suç ortağı olmasına izin vermeyelim. Haydi ayağa kalkalım. Çok geç olmadan harekete geçelim.”