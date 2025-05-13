Siirt’te gençler okuyor

Siirt’te “Gençler Okusun Diye” temasıyla düzenlenen 11. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı. Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara, yaklaşık 50 yazar ve 100 yayınevi katıldı. Fuarın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, “Bu sene kitap fuarımızı 12-18 Mayıs’ta 19 Mayıs’ın arifesinde gençlerimize ithafen ‘Gençler Okusun Diye’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle binlerce kitapseveri aynı çatı altında buluşturacağız” dedi. Öğrencilere hediye kitap çeklerinin dağıtılacağını, onların istedikleri kitaplara ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kızılkaya, böylece okuma alışkanlıklarını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.