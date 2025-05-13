Fatih Sultan’ın ressamının şifreli mezar taşı

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminin “nakkaş” lakaplı saray ressamı Sinan Bey’in mezar taşı, Bursa’daki Türk İslam Eserleri Müzesi’nin bahçesinde korunuyor. Fatih Sultan Mehmet’in vefatına yakın zamanlarda portresini çizdiği belirtilen Sinan Bey’in yaklaşık 6 asırlık mezar taşında Arapça olarak “Nakkaş-ı Sultan” yani sultanların nakkaşı ifadesi okunuyor. Tarihçiler, mezarı kaybolan Sinan Bey’in müze bahçesinde korunan, uzmanlar ve ilgililer dışında kimsenin bilmediği mezar taşının daha çok kişi tarafından bilinmesini istiyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Nakkaş Sinan Bey’in hayatı hakkında çok fazla bilgi olmadığını, 15-16. asır yazarlarından Gelibolulu Mustafa Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran adlı eserinde bazı bilgiler yer aldığını söyledi. Sinan Bey’in son derece süslü bir mezar taşı olduğuna dikkati çeken Öcalan, “Mezar taşında ‘Sahibü’l-kabr/El merhum/El mağfur/Es said/Eş şehid/El-muhtac ila-rahmetillahi teala/Nakkaş-ı Sultan’ yani sultanların nakkaşı ‘Sinan’ veya ‘Mehmet Sinan Bey’ yazıyor. Burada bir tereddüdümüz var. Yazı, çok girift. ‘İbn Saati Nurullah.’ Babasının adı Nurullah olabilir. Taş, şifreli bir şekilde yazılmış, birçok şey gizlenmiş gibi. Bu kadar süslü ve güzel, önemli bir taşı korumak, envanterini çıkararak, araştırmacıların, okuyucuların, meraklıların ilgisine sunmak gerekir” dedi.