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Fatih Sultan’ın ressamının şifreli mezar taşı

Fatih Sultan’ın ressamının şifreli mezar taşı

04:0013/05/2025, الثلاثاء
G: 13/05/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Tarihçi yazar Samet Altıntaş da Nakkaş Sinan Bey’in Fatih Sultan Mehmet ile yükselen resim geleneğinde önemli bir figür olduğunu vurguladı.
Tarihçi yazar Samet Altıntaş da Nakkaş Sinan Bey’in Fatih Sultan Mehmet ile yükselen resim geleneğinde önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminin “nakkaş” lakaplı saray ressamı Sinan Bey’in mezar taşı, Bursa’daki Türk İslam Eserleri Müzesi’nin bahçesinde korunuyor. Fatih Sultan Mehmet’in vefatına yakın zamanlarda portresini çizdiği belirtilen Sinan Bey’in yaklaşık 6 asırlık mezar taşında Arapça olarak “Nakkaş-ı Sultan” yani sultanların nakkaşı ifadesi okunuyor. Tarihçiler, mezarı kaybolan Sinan Bey’in müze bahçesinde korunan, uzmanlar ve ilgililer dışında kimsenin bilmediği mezar taşının daha çok kişi tarafından bilinmesini istiyor.


ÖNEMLİ BİR TAŞ, KORUMAK GEREKİR

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Nakkaş Sinan Bey’in hayatı hakkında çok fazla bilgi olmadığını, 15-16. asır yazarlarından Gelibolulu Mustafa Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran adlı eserinde bazı bilgiler yer aldığını söyledi. Sinan Bey’in son derece süslü bir mezar taşı olduğuna dikkati çeken Öcalan, “Mezar taşında ‘Sahibü’l-kabr/El merhum/El mağfur/Es said/Eş şehid/El-muhtac ila-rahmetillahi teala/Nakkaş-ı Sultan’ yani sultanların nakkaşı ‘Sinan’ veya ‘Mehmet Sinan Bey’ yazıyor. Burada bir tereddüdümüz var. Yazı, çok girift. ‘İbn Saati Nurullah.’ Babasının adı Nurullah olabilir. Taş, şifreli bir şekilde yazılmış, birçok şey gizlenmiş gibi. Bu kadar süslü ve güzel, önemli bir taşı korumak, envanterini çıkararak, araştırmacıların, okuyucuların, meraklıların ilgisine sunmak gerekir” dedi.


#Fatih Sultan Mehmet
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