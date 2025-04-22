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Gülsim Ali 'öğrenince panik oldum' diyerek Berk Atan'ın son sağlık durumunu paylaştı

Gülsim Ali 'öğrenince panik oldum' diyerek Berk Atan'ın son sağlık durumunu paylaştı

09:1522/04/2025, الثلاثاء
G: 22/04/2025, الثلاثاء
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Gülsim Ali, Berk Atan ile Gönül Dağı dizisinde rol almıştı.
Gülsim Ali, Berk Atan ile Gönül Dağı dizisinde rol almıştı.

Oyuncu Gülsim Ali, trafik kazası geçiren Gönül Dağı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Berk Atan'ın sağlık durumuna dair son bilgileri paylaştı.

Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan geçtiğimiz gün trafik kazası geçirmişti.


Berk Atan son olarak bir paylaşım yaparak kaburgalarından kırıklar olduğunu açıklamıştı. Atan'ın kaza yaptığını öğrenen Gülsim Ali, yaşadığı panik anlarını ve Berk Atan'ın sağlık durumunu anlattı.



Kazayı duyduğu an yaşadığı panik dolu dakikaları anlatan Gülsim Ali, “Elim ayağım titredi resmen, hemen telefona sarıldım” diyerek o anki duygularını paylaştı:


"Çok da kıymet verdiğim bir insan"


“Saat sanırım ikiydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım’la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır.


"Genel durumu iyi"


Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş,”





#Gülsim Ali
#Berk Atan
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