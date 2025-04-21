TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinden, CHP'nin boykotuna destek verdiği gerekçesiyle çıkarılan Aybüke Pusat'ın veda sahnesi 20 Nisan'da ekranlara geldi. Dizide Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakteri, Neslihan’ın mezarını buldu. Sahne, sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Aybüke Pusat CHP'nin boykot girişimine sosyal medya hesabından destek verdiği için TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Dün akşam (20 Nisan) yayınlanan yeni bölümle birlikte Aybüke Pusat'ın final sahnesi de resmen belli oldu.
Mezarı bulundu
Dizide Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay, bir ormanın içinde telefon sinyali ararken Neslihan'ın mezarını buldu.
'Hayır, hayır, hayır' nidaları içinde mezarı kazan Altay bir tutam saçı ortaya çıkardı.
Aybüke Pusat için yazılan bu mezar sahnesi kısa sürede X'te gündem oldu.
Mezar sahnesi TRT 1'in resmi sosyal medya sayfasında 'Altay'ı yıkan acı olay...' notuyla paylaşıldı.
Tepkilerin odağındaydı
CHP'nin 2 Nisan 2025'teki tüketim boykotu çağrısını sosyal medya hesabında paylaşan Aybüke Pusat, yoğun eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Yerine kim gelecek?
Burak Arlıel ve Emre Sefer’in yönetmenliğini üstlendiği dizide bu sezon yeni bir kadın başrol yer almayacak.
Sosyal medyada Gülsim Ali'nin kadroya katılacağına dair söylentiler dolaşsa da, Neslihan’ın uzaydaki görevine ekipten başka bir erkek oyuncunun atanacağı belirtiliyor.