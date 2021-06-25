Hayat Havacılık tutkunları için hizmete girdi Türkiyenin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanında
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Havacılık tutkunları için hizmete girdi: Türkiye'nin ilk resmi 'spotter alanı' İstanbul Havalimanı'nda

İstanbul Havalimanı, havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için Türkiye’nin ilk resmi ‘Spotter Alanı’nı hizmete açtı. Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayacak alanın açılışı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Havacılık tutkunları için hizmete girdi: Türkiyenin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanında
Havacılık tutkunları İstanbul Havalimanı'nda spotter alanında buluşacak.

Havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen “spotting” tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken, spotting meraklılarının sayısı da her geçen artıyor. Uçağın iniş kalkış anlarına yönelik doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları spotter alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı, bir ilki daha gerçekleştirerek havacılık tutkunlarının en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmesi için spotter alanının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk resmi spotter alanını İstanbul Havalimanı’nda hizmete açan İGA, uçakların iniş kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel bir imkân oluşturdu.İstanbul Havalimanı’ndaki spotter alanı pist 1 ve Hava Trafik Kontrol Kulesini gören hâkim bir noktada yer alıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI SEYİR TERASI
İSTANBUL HAVALİMANI SEYİR TERASI

ALANA GİRİŞLER APRON KARTIYLA YAPILACAK

Uçakları yakından görmek ve Hava Trafik Kontrol Kulesini fotoğraflamak isteyenler www.istairport.com/tr/yolcu/ha... adresi üzerinden spotter alanı için başvuru yapabilecek. Başvuruların haftalık olarak değerlendirileceği sistemde, alana girişler geçici apron kartıyla yapılacak. TC Kimlik ya da pasaport ön yüz fotoğraflarını yükleyen ve HES kodunu spotter formunda dolduran kişiler vesikalık fotoğraflarını da yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

  • Spotter alanı ilk etapta sadece cumartesi günleri 08:00 – 17:30 saatleri arasında hizmet verecek. Ulaşım ise ücretsiz olarak İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz otoparktan kalkan araçlarla İGA tarafından sağlanacak.
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