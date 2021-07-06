Hayrat İnsani Yardım Derneği’nden şehitler için 500 su kuyusu projesi

Afganistan, Bangladeş, Çad, Kamerun ve daha birçok ülkede açılacak su kuyuları bölge halkının su ihtiyacını karşılayacak. Proje kapsamında 500 su kuyusu açılması hedefleniyor.

Dünyada 785 milyon insan temiz suya erişemiyor. 2.3 milyar insan ise temizlik hizmetlerinden yoksun yaşıyor. Özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde su kirliliğine bağlı çocuk ölümleri korkutucu boyuta ulaşmış durumda.

Aziz şehitlerimizi her daim hatırlamak vesilesi ile su kuyuları açılacak Togo, Nijer ve Kamerun’da da bu sorunlar ciddi bir biçimde hissediliyor. Kadınlar ve çocuklar, su kaynaklarına saatler boyu süren yürüyüşler sonucunda ulaşabiliyor. Hesaplamalara göre bu yürüyüşlerle su ihtiyacını karşılayan insan sayısı yaklaşık 1 milyar. Temin edilen suların da çok büyük bir kısmı yüzey suları dediğimiz su birikintileri veya göletlerden oluşmakta. Fakat kullanılan bu sular, kirli olmasından dolayı her yıl yüzbinlerce çocuk hasta olmakta ve yeterli tedavi imkanına ulaşamadığından binlercesi vefat etmektedir.

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Derneğin, su kuyusu açtığı ülkelerden biri olan Çad’da her yıl 19 bin çocuğun su kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi. Afganistan’da 2017 yılında Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin yayınladığı raporda, halkının temiz su sıkıntısı çektiği ve büyük çoğunluğunun içilebilir suya erişim sağlayamadığı bildirilmiştir. Özellikle yıllardır süren çatışmalar, ülkenin doğal kaynakları üzerinde negatif etkilere sebep olmuş ve birçok bölgede çölleşme büyük bir hız kazanmıştır.

Bangladeş’te ise yoğun nüfus ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle su ihtiyacı yıllardan beri çözülebilmiş değil. 10 milyon kuyunun yarısı doğal arşen ile zehirlenmiş durumda. Bu sağlıksız sular, çeşitli cilt ve solunum hastalıkları ile beraber yüksek kanser riskine de sebep olmakta.

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Hayrat Yardım’ın, T.C. İçişleri Bakanlığı ile protokolü neticesinde şehitler adına açılacak 500 su kuyusu, bölge halkı için temiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayarak aziz şehitlerimizin de hatıralarının yaşatılmasına vesile olacak.