Hayat HepimizinkahramanıErol Olçok
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hepimizin kahramanı: Erol Olçok

15 Temmuz gecesi biricik oğlu Abdullah Tayyip Olçok’la birlikte çıktığı Şehitler Köprüsü’nde bu vatan için canını veren Erol Olçok’un hayatı kitap oldu. Türkiye’nin kahramanı olan Şehit Erol Olçok’un Mecidiyekavak’ta başlayıp Şehitler Köprüsü’nde şehadete yürümesiyle son bulan hayatını en yakınlarının ağzından öğreniyoruz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hepimizin kahramanı: Erol Olçok
Erol Olçok

Cevat Olçok’un, “Memleket hayali için adanmış bir ömrü; ağabeyim, ustam, yol arkadaşım Erol Olçok’un hayatını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Her hikaye biraz eksiktir. Hele ki ömrünü ülkesi için mücadeleye vakfetmiş ve bu mücadelenin doruk noktası olan şehadetle bu hayırlı ömrü tamamlamış Erol Olçok’un hikayesi ve ondan kalan miras, bizim yazıp anlatabileceklerimizin çok ötesinde...” sözleriyle Şehit ağabeyi Erol Olçok’un adını yaşatmak üzere yürütülen çalışmalardan biri de “Erol Olçok - Öncü, Lider ve Kahraman” kitabı oldu.

Erol Olçok
Erol Olçok

KAFKASYA’NIN EVLATLATINA YAPILAN ZULÜM

Kafkasya’dan sürülen 1,2 milyon Çerkes’in sürgünüyle başlayan kitap, “Sürgün ve Buralı” bölümünde Olçok ailesinin köklü bir Çerkes boyu olarak Anadolu’yu yurt edinmesini detaylıca anlatıyor. Olçok ailesinin Karadeniz kıyılarında başlayan sürgün yolculuğu Mecidiyekavak’ta son bulmuş. Bu topkrakları kendine yurt edinen aile büyüğü “Çuhx” olmuş. Aileye soyadını veren büyük dedenin soyu, kendisinden sonra “Oğul-Çuhx” olarak anılmaya başlamış ve zamanla Olçok’a dönüşmüş.

İSTANBUL’A İLK YOLCULUK

Mecidiyekavak’ta yaşayan Olçok ailesinin evi sırasıyla Yılmaz, Erol, Erdoğan, Emine ve Cevat’ın doğumuyla şenlenmiş. Ailenin ikinci evladı olan Erol, yerinde duramayan, hareketli bir çocuk olarak tüm köyün hafızasına kazınmış. Öyle ki 1966 yılında köye yapılan okul açılır açılmaz ağabeyiyle birlikte okula gitmesine kimse engel olamamış. Yaşı tutmadığı halde kaydı yapılamayan Erol bir sene boyunca okula devam edip okumayı da erkenden sökmüş, okul kütüphanesinde yer alan tüm kitapları su gibi içmiş. Bu kitaplar arasında en sevdiği “İstanbul Gezisi” olmuş. Daha sonra üniversitesi okuyacağı, işini-ailesini kuracağı ve nihayetinde toprağına sırlanacağı İstanbul’a ilk yolculuğunu bu kitapla yapmış.

İşinin ehli, çalışkan titiz ve özverili. Erol Olçok altına imzasını attığı işleriyle ismini tarihe yazdı.
İşinin ehli, çalışkan titiz ve özverili. Erol Olçok altına imzasını attığı işleriyle ismini tarihe yazdı.

SİYASAL İLETİŞİMDE ISINMA TURLARI

İstanbul Üniversitesini kazanan Erol Olçok, öğrencilik yıllarında ucundan kıyısından girdiği reklamcılık dünyasına mezuniyetten sonra tam anlamıyla atılmış. “Slayt Reklam” ile 1987 yılında bir sandalye bir masadan ibaret başlayan ajans serüveni, 1988 yılında “Rekpa Reklam” ile devam etmiş. Refah Partisi Eminönü ilçe başkanı olan Mehmet Ali Şahin, Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı olmak için Erol Olçok’un kapısını çalmasıyla Olçok, siyaset alanındaki ilk işini almış. Siyasi iletişim alanında ismini efsaneler arasına taşıyacak ajansı Arter’ı ise kardeşi Cevat Olçok ile 1993 yılında kurmuş. 1999 yılında Tansu Çiller’in lliderliğindeki Doğru Yol Partisi’nden aldıkları seçim kampanyası teklifi, Erol Olçok’un deyimiyle “lig atlatan” iş olmuş.

İbrahim Kalın şehit Erol Olçok'u anlatırken duygusal anlar yaşadı
OYNAT 01:51
İbrahim Kalın şehit Erol Olçok'u anlatırken duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ile ilgili duygularını dile getirdi. İbrahim Kalın, 'Bu dünyadayız, ancak bu dünyaya ait değiliz. Buranın hakkını verelim. Ama nereye gideceğimizi, asıl vatanımızın neresi olduğunu asla unutmayalım' dedi.

'Rahmetli Erol Abi'nin manevi şuuru çok güçlüydü' diyen İbrahim Kalın, Olçok'la ilgili şunları anlattı: 'Herkesin enerjisinin düştüğü, enerjisini kaybettiği, ağır havanın çöktüğü anlarda 'Kalkın hiçbir yere gitmiyoruz' diyen abimiz. Kendisiyle 2-3 gün önce konuşmuştum. Tatildeydik. Varşova zirvesi sonrası Cumhurbaşkanımız da Antalya'ya gelecekti. Bir iki gün içinde Antalya'da buluşalım demişti.' şeklindeki sözleri sonrası İbrahim Kalın bir süre konuşamadı.

SEÇİM KAZANDIRAN AJANS

Fazilet Partisinden ayrılan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan yeni partinin isminden logosuna, sloganlarından şarkılarına kadar tüm işleri Arter Ajans’tan çıktı. 3 Kasım 2002 tarihinde sandıktan çıkan sonuç Türkiye için olduğu kadar Erol Olçok için de bir milat oldu. “Ak Parti’ye 7 seçim kazandıran reklamcı” olarak tanınan Olçok, vefatına kadar aynı değerleri savunduğunu söylediği Recep Tayyip Erdoğan’la beraber çalıştı.

Soldan sağa: Emir Dursun Olçok, Cahar Şamil, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok
Soldan sağa: Emir Dursun Olçok, Cahar Şamil, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok

Stüdyodaki genç

  • Avni Özgürel, Erol Olçok’un işindeki heyecan ve azmini şu olayla anlatır: “Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi, Zülfü Livaneli SHP adına yarışıyordu. Televizyon kanalının benden isteği Erdoğan-Livaneli tartışmasını yönetmemdi. Duyurular yapıldı, tanıtımlar yayınlandı, stüdyo hazırlandı. Yayın günü yayına saatler varken kanala gelen, vakit yaklaşınca heyecandan yerinde duramayan genç biri vardı. Yönetim katından reji odasına, reji odasından stüdyoya, oradan seyirci sıralarına… Sürekli koşuşturma halindeydi. Telaşının sebebi programda Recep Tayyip Erdoğan açısından can sıkıcı bir olay olmasını istememesiydi. Her şeyi düşünüyordu, Erdoğan’a yöneltilebilecek sorulardan tutun da Erdoğan ve Livaneli’ye eşit süre verilip verilmeyeceğine, stüdyoda bulunan dinleyicilerden birinin kışkırtıcı bir çıkış yapma ihtimaline kadar… Erol Olçok’tu o genç.”

Erol Olçok'u bu sözlerle yad etti
OYNAT 02:18
Erol Olçok'u bu sözlerle yad etti
AK Parti kuruluş yıldönüm etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok'u da yad ederek Olçok'un 2011 seçimi için hazırlattığı şarkıyı okudu.

Cumhurbaşkanımız dostum ve yoldaşım dediği Şehit Erol Olçok ve oğlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok’u son nyolculuğuna uğurlarken
Cumhurbaşkanımız dostum ve yoldaşım dediği Şehit Erol Olçok ve oğlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok’u son nyolculuğuna uğurlarken

Türkiye’nin kahramanı

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi haberini alan Erol Olçok, evladı Abdullah Tayyip ile birlikte Cumhurbaşkanının çağrısından önce hainlerin planını bozmak için yola düşenlerden biri olmuştur. Önce Kısıklı’ya giden baba oğul, burada her şeyin yolunda olduğunu görünce kalabalığın en önünde Boğaz Köprüsü’ne doğru yürümeye başlarlar. 251 şehidin şehadetine şahit olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Erol Olçok ve evladı Abdullah Tayyip’in de şehadetine şahit olur. Kafkas topraklarında başlayan, zalimlerin ettiklerine karşı daima dik duran atalarına yakışır, bir yiğit Çerkes beyine yaraşır, ailesine ve dostlarına sadık bir hayatın dil döndüğünce, kalem yazdığınca anlatabildiğidir Erol Olçok’un hikayesi. Hem ailesinin hem dostlarının kahramanı, bir Çerkes beyi olarak, Çorum’un Mecidiyekavak köyünde dünyaya gelip milletinin gönlünde kocaman bir yer edinerek bu dünyadan göçer Erol Olçok.

Erol Olçok çocukluğundan bir kare
Erol Olçok çocukluğundan bir kare

Haksızlığa karşı atılan ilk taş

  • Erol Olçok, küçücük bir çocukken bile haksızlık karşısında dimdik durmayı bilmiş. Kitapta yer alan anılardan birinde bu durum şöyle anlatılmış: “Babasının aldığı bir karar karşısında haksızlığa uğradığını düşünür Erol. Kendince babasını ne kadar çok sevse de onun yaptığı bu haksızlığa bir yanıt vermeyi kafasına koyar. Çocukça bir masumiyetle, köydeki tüm arkadaşlarını toplar ve evlerinin kiremitlerini taşlamak için tepenin başına konuşlanırlar. Sonra da hep birlikte, minicik ellerine taşları alıp evin çatısındaki kiremitleri taşlamaya başlarlar.” Olçok, hayatını bu çizgide devam etmiş hak bildiğinin yanında mertçe ve yiğitçe durmuş, şehadeti de bunun ispatı olmuştur.

Ağabeyim, ustam, yol arkadaşım Erol Olçok
GÜNDEM
Ağabeyim, ustam, yol arkadaşım Erol Olçok
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü ​Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı.

Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.