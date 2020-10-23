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Hayat Hülya Koçyiğit Sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum
KÜLTÜR SANAT

Hülya Koçyiğit: Sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, bir söyleşi programında sinema hayatını anlattı. Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak gördüğünü belirten Koçyiğit, "Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit

Usta aktris Hülya Koçyiğit, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide, Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak gördüğünü söyledi. Suat Köçer'in yönetimini üstlendiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide Koçyiğit, "Hayatım Sinema" başlıklı bir konuşma yaptı. Usta oyuncu, şanslı ve bu şansını da zorlayan bir oyuncu olduğunu belirterek, "Çok doğru yönetmenlerle, çok doğru projelerde beraber oldum. O nedenle filmografime baktığım zaman 'hep iyi ki bu filmi yapmışım', 'iyi ki bu film seyirci tarafından bu kadar ilgi görmüş' diye düşünerek, kendime 'iyi ki' payları çıkarıyorum." dedi.

Hülya Koçyiğit'ten Cumhuriyet'e tokat gibi yanıt
OYNAT 07:11
Hülya Koçyiğit'ten Cumhuriyet'e tokat gibi yanıt
Cumhuriyet gazetesinin; MİT tırlarıyla ilgili yaptığı habere destek vermiş gibi gösterdiği Hülya Koçyiğit: ''Söz konusu olan devletin sırlarıysa daha duyarlı olunmalı; yapılan gazeteciliği aşıyor. Ben destek vermedim, düşüncelerimi söyledim'' dedi.

"Gerektiği zaman bu topraklara canımı, kanımı veririm"

Bugüne kadar çalıştığı tüm yönetmenlerin kendisi için birer öğretmen olduğunun altını çizen usta oyuncu, "Onlar bir nevi hayat öğretmeni oldular bana. Onlar toplumumu tanımamda da bana önder oldular. Yol gösterdiler. Sinemanın ne kadar önemli bir dil olduğunu, Türk kimliğini koruyarak medeni dünyada da var olunabileceğini, bunun yolunun da sanatla ulaşmak olduğunu, özellikle de sinema sanatı olduğunu anlattılar." diye konuştu.

Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı
HAYAT
Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı

"Ben devletin okuttuğu bir çocuktum"

Koçyiğit, kendi dönemi içerisinde radikal denilebilecek projelerde yer aldığını, kişisel hayatı içerisinde de aynı yönde hareket ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben her zaman inandığımın arkasında dururum ve inandığım şeyi de dile getiririm. Gerektiği zaman bu topraklara canımı, kanımı veririm. Seve seve taşın altına elimi de koyar, risklere girerim. Bunda mantıksız, hayali bir risk yok. Kazanır mıyım, kazanmaz mıyım değil, bu ne olursa olsun bu ülkenin hayrınadır. Bu bir adanmışlık aslında. Ben 4 yıl devletin okuttuğu bir çocuktum. Bu ülkeye karşı borcumu hiçbir şekilde ödeyemedim, ödeyemeyeceğim de."

Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum
HAYAT
Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

"Erdoğan'ın yaptığı doğruların yanındayım"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok saygı duyduğunu ve onu takdir ettiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Yaptığı doğruların yanında duruyorum. Çünkü ülkemi düşünüyorum. Ülkemle ilgili sorumluluk hissediyorum. Bu ülkeye katılan her bir damla benim için saygı değer. Dolayısıyla ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum." dedi.

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