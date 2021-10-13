Hayat İki metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa, Dünyanın en uzun kadını olarak Guinnesste
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İki metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa, 'Dünyanın en uzun kadını' olarak Guinness'te

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rümeysa Gelgi (24), 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi, 2014 yılında da 'Dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı' olarak kitaba girmişti.

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Haber Merkezi DHA
İki metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa, Dünyanın en uzun kadını olarak Guinnesste
Rümeysa Gelgi, anne ve babasıyla

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, yeniden rekorlar arasında yer aldı. Gelgi, 2 metre 15 santim boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rümeysa Gelgi’ye belgesini, Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi. Guinnes, internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyurdu.

İKİ KEZ DÜNYA REKORTMENİ OLDU
Dünya rekortmeni unvanını 2 kez elde edebildiği için çok gururlu olduğunu ifade eden Rümeysa Gelgi, "Zaten benim 2014 yılında, 18 yaş altı dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanıyla elde ettiğim Guinness dünya rekorum vardı. Bu sene yaş limitini kaldırarak 'Dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettim. Tabii ki bunun için çok gururluyum. Benim için de bu bir üst seviyeye ulaşmak oldu. Bu unvan ve 2 kez dünya rekortmeni unvanını elde edebildiğim için çok gururluyum” dedi.


'GURUR VERİCİ'
Weaver sendromu nedeniyle boyunun uzadığını belirten Gelgi, “Rekorlarımın sebebi, sahip olduğum genetik mutasyon, weaver sendromu. Bu sendrom sayesinde 2 metre 15 santimetre boya sahibim. Bu her ne kadar doğuştan bazı fiziksel zorluklar ve engeller getirmiş olsa da bunu şu an kendim için bir avantaja çevirmiş olabilmek, benim için çok gurur verici. Üstelik dünyanın en uzun boylu kadını unvanı hem gururlandırdı hem de beni çok özel bir birey olarak hissettirdi” diye konuştu.

Boyu tam 2 metre 15 santim: Karabüklü Rümeysa Guinness Rekorlar Kitabı'nda
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.<br><br>
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2014 yılında yapılan ölçüm ile dünyanın en uzun genç kadını ünvanını alan Gelgi, 2021 yılının Mayıs ayında yapılan ölçümler sonrasında geçtiğimiz günlerde tescil belgesini alarak dünyanın en uzun boylu kadını oldu.<br><br>
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Doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye olan Weaver sendromu nedeniyle boyu uzayan Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor.<br><br>
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Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini söylerken, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyledi.<br><br>
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Rümeysa Gelgi, \"Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap\" diye konuştu.<br><br>
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Boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini ifade eden Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğunu tespit ettiğini aktardı.<br><br>
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Guinness Dünya Rekorları Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday ise, \"Rumeysa'yı yeniden rekorlar kitabına sokmak bir onur. Yılmayan ruhu ve kalabalığın arasından sıyrılma gururu bir ilham kaynağı” derken, Yaşayan en uzun kadın kategorisi çok sık el değiştiren bir kategori değil, bu yüzden bu haberi dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum\" diye konuştu.<br><br>
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Gelgi’nin ailesi de kızlarının Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olduğu için çok mutlu olduklarını ve kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.<br><br>
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Boyu tam 2 metre 15 santim: Karabüklü Rümeysa Guinness Rekorlar Kitabı'nda
2014 yılında en uzun genç kadın unvanını alan Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun boylu kadını olarak girdi. Gelgi'nin boyu 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Gelgi'nin ailesi de kızlarının bu unvana sahip olduğu için çok mutlu olduklarını ve kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.


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