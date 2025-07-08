İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın babası Kamil Şenocak Hoca Hakk'a yürüdü

Babam ve hocam Kamil Şenocak Efendi ömür boyu secde ettiği, Kitabı Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip okuttuğu Rabbi Allah Azze ve Celle’ye vasıl oldu. Cenazesi yarın öğle namazını mütakip İfam külliyesi Ulu camide kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Ruhu için el-Fatiha"