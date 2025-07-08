İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın babası Kamil Şenocak Hoca Hakk'a yürüdü

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak'ın babası, Mahmûd Efendi Hazretleri’nin vekillerinden Kamil Şenocak Hoca Hakk’a yürüdü. Cenaze töreni bugün Samsun Merkez’de bulunan İfam Külliyesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Şenocak için taziye mesajı yayınladı.
Erbaş mesajında "İlim, irfan, bilgi ve hikmet yoluna adadığı ömrünü tamamlayarak Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kamil Şenocak hocamıza Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine, yetiştirdiği talebelere ve muhibbânına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı alî olsun. Yetiştirdiği talebeleri kapanmayan amel defteri olsun İnşallah" ifadelerini kullandı.