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İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın babası Kamil Şenocak Hoca Hakk'a yürüdü

İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın babası Kamil Şenocak Hoca Hakk'a yürüdü

00:248/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İhsan Şenocak'ın babası ve hocası Kamil Şenocak Hoca vefat etti.
İhsan Şenocak'ın babası ve hocası Kamil Şenocak Hoca vefat etti.

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak'ın babası, Mahmûd Efendi Hazretleri’nin vekillerinden Kamil Şenocak Hoca Hakk’a yürüdü. Cenaze töreni bugün Samsun Merkez’de bulunan İfam Külliyesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak.

Babasının vefatını sosyal medya hesabından duyuran İhsan Şenocak, "
Babam ve hocam Kamil Şenocak Efendi ömür boyu secde ettiği, Kitabı Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip okuttuğu Rabbi Allah Azze ve Celle’ye vasıl oldu. Cenazesi yarın öğle namazını mütakip İfam külliyesi Ulu camide kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Ruhu için el-Fatiha"
ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Şenocak için taziye mesajı yayınladı.

Erbaş mesajında "İlim, irfan, bilgi ve hikmet yoluna adadığı ömrünü tamamlayarak Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kamil Şenocak hocamıza Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine, yetiştirdiği talebelere ve muhibbânına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı alî olsun. Yetiştirdiği talebeleri kapanmayan amel defteri olsun İnşallah" ifadelerini kullandı.





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