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İsmailağa Cemaati'nden Trabzon'a yeni külliye: Açılışa İslam dünyasından pek çok alim katıldı

İsmailağa Cemaati'nden Trabzon'a yeni külliye: Açılışa İslam dünyasından pek çok alim katıldı

18:355/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsmailağa Cemaati lideri Fikri Efendi de Of'taki külliye açılışı ve icazet törenine katılanlar arasında yer aldı.
İsmailağa Cemaati lideri Fikri Efendi de Of'taki külliye açılışı ve icazet törenine katılanlar arasında yer aldı.

Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an-ı Kerim ve İslami ilim talebeleri için yeni bir külliye hizmete girdi. Külliyenin açılışında onlarca Kur'an hafızı genç talebe icazetlerini teslim aldı. İsmailağa Cemaati lideri Fikri Efendi ile birlikte İslam dünyasından pek çok alimin de katıldığı açılışta, Kur'an tilavetinin ardından külliyenin hayırlara vesile olması için dualar edildi.

İsmailağa Cemaati lideri Fikri Efendi, beraberlerinde İsmailağa İstişare Heyeti’nden büyükler ve hocalarla, Trabzon Of’ta, Mahmud Efendi adına inşa edilen külliyenin açılışına katıldı.
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /

Açılış öncesinde Mahmud Efendi'nin köyü Tavşanlı’yı ziyaret eden ve burada Mahmud Efendi'nin annelerinin kabrine ziyarette bulunan Fikri Efendi, daha sonra açılış ve icazet merasimine iştirak etmek üzere külliyeye geçti.

Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /
Salih Topçu Hocaefendi’nin riyâsetinde Of İlim ve Kültür Hizmetleri Derneği’nin hayır ve hasenat yolunda inşa ettiği mescid ve külliyenin açılışının ardından, icazet merasimi gerçekleşti. İslâm âleminden ve Türkiye'den kıymetli âlimlerin ve devlet erkânından misafirlerin hazır bulunduğu merasim, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayıp hitaplarla devam eti ve icazetlerin takdimi ve duâlarla sona erdi.
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /

Programa ünlü hadis alimi Muhammed Avvame, Suriye Baş Müftüsü Usame er-Rıfai, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali el-Karadaği, Irak Meşihatül Hadis Başkanı Zıyauddin el-meşhedani, Muhammed İdris es-Sindî Hoca Efendi ve İslam Alimi Bera Abdülmelik es-Sa'di el-Iraki katıldı.

Ayrıca İsmailağa İstişare heyet hocaları ve yurt içinden Mehmet Talu, Ali Ulvi Uzunlar, Mahmut Eren, İhsan Şenocak, Hamdi Arslan, Ahmet Turan Arslan ve Tayyip Elçi de vardı.


Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /
Fotoğraf : Abdulkadir Abaz /



#İsmailağa Cemaati
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