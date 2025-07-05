İsmailağa Cemaati'nden Trabzon'a yeni külliye: Açılışa İslam dünyasından pek çok alim katıldı

Salih Topçu Hocaefendi’nin riyâsetinde Of İlim ve Kültür Hizmetleri Derneği’nin hayır ve hasenat yolunda inşa ettiği mescid ve külliyenin açılışının ardından, icazet merasimi gerçekleşti. İslâm âleminden ve Türkiye'den kıymetli âlimlerin ve devlet erkânından misafirlerin hazır bulunduğu merasim, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayıp hitaplarla devam eti ve icazetlerin takdimi ve duâlarla sona erdi.