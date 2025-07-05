İsmailağa Cemaati'nden Trabzon'a yeni külliye: Açılışa İslam dünyasından pek çok alim katıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an-ı Kerim ve İslami ilim talebeleri için yeni bir külliye hizmete girdi. Külliyenin açılışında onlarca Kur'an hafızı genç talebe icazetlerini teslim aldı. İsmailağa Cemaati lideri Fikri Efendi ile birlikte İslam dünyasından pek çok alimin de katıldığı açılışta, Kur'an tilavetinin ardından külliyenin hayırlara vesile olması için dualar edildi.
Açılış öncesinde Mahmud Efendi'nin köyü Tavşanlı’yı ziyaret eden ve burada Mahmud Efendi'nin annelerinin kabrine ziyarette bulunan Fikri Efendi, daha sonra açılış ve icazet merasimine iştirak etmek üzere külliyeye geçti.
Programa ünlü hadis alimi Muhammed Avvame, Suriye Baş Müftüsü Usame er-Rıfai, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali el-Karadaği, Irak Meşihatül Hadis Başkanı Zıyauddin el-meşhedani, Muhammed İdris es-Sindî Hoca Efendi ve İslam Alimi Bera Abdülmelik es-Sa'di el-Iraki katıldı.
Ayrıca İsmailağa İstişare heyet hocaları ve yurt içinden Mehmet Talu, Ali Ulvi Uzunlar, Mahmut Eren, İhsan Şenocak, Hamdi Arslan, Ahmet Turan Arslan ve Tayyip Elçi de vardı.