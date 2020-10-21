İmam farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha’dan sonra bir sure veya ayet okumamışsa ne yapması gerekir?

İmam farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha suresinden sonra bir sure veya ayet okumamışsa ne yapması gerekir? sorusuna Diyanetin yanıtı şu şekildi:

"Namazların ilk iki rekâtında Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan bir miktar daha okumak (zamm-ı sûre) vaciptir. Vaciplerin kasten terk edilmesi günahtır, unutarak terk edilmesi veya geciktirilmesi ise günah olmaz, fakat namazın sonunda sehiv secdesi yapılması gerekir.

Buna göre, bir imam dört veya üç rekâtlı farz namazların ilk iki rekâtında, Fâtiha’dan sonra bir sûre veya bir miktar âyet okumamışsa, bu sûre veya âyetleri üçüncü ve dördüncü rekâtlarda Fâtiha’dan sonra okusa da okumasa da sehiv secdesi yapması gerekir. Çünkü namazdaki bir vacibi geciktirmiş veya terk etmiştir (Kâsânî, Bedâî’, I, 166; Mergınanî, el-Hidâye, II, 70,71)."

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