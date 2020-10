İmam farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha’dan sonra bir sure veya ayet okumamışsa ne yapması gerekir? Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki imam farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha’dan sonra bir sure veya ayet okumamışsa ne yapması gerekir?

