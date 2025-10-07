Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İnebolu'da yedikleri "deli bal"dan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İnebolu'da yedikleri "deli bal"dan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

15:147/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "deli bal" yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Arslan, sabah aç karnına yarım tatlı kaşığı deli bal yediğini belirterek, "Bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Önce arka arkaya hapşırık başladı. Sonra ensemden başıma doğru şiddetli ağrı, vücudumda karıncalanma, mide bulantısı oldu. Kendimi hastanede buldum" dedi.

İlçede son iki günde, halk arasında "tutak bal" olarak da bilinen deli baldan tüketen 4 kişi rahatsızlanarak İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu oldu.


Çubuk köyünde deli bal tükettikten sonra rahatsızlanan ve sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilen 60 yaşındaki Hüseyin Arslan, yaşadıklarını anlattı.


Arslan, sabah aç karnına yarım tatlı kaşığı deli bal yediğini belirterek, "Bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Önce arka arkaya hapşırık başladı. Sonra ensemden başıma doğru şiddetli ağrı, vücudumda karıncalanma, mide bulantısı oldu. Daha sonra gözüm karardı. Kendimi hastanede buldum. Tedavimi gerçekleştirerek beni sağlığıma kavuşturan hastane doktor ve personeline teşekkür ederim." dedi.


Uzmanlar, Karadeniz bölgesinde arıların orman gülü nektarından yaptığı deli balın zehirlenmelere yol açabildiği ve dikkatli tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.




#Deli bal
#İnebolu
#KASTAMONU
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde olacak? İŞKUR sürekli işçi alımı branş dağılımı başvuru şartları açıklandı mı?