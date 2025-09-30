Düdüklü tencere hastanelik etti

Olay, ilçeye bağlı Göçük Mahallesi Merkez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yemek hazırlayan H.G. (45) isimli kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı. İlk müdahalesi Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.