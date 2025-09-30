Yeni Şafak
Düdüklü tencere hastanelik etti

00:5730/09/2025, Salı
IHA
Yaralı kadın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Antalya'da evinde yemek hazırlayan kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Göçük Mahallesi Merkez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yemek hazırlayan H.G. (45) isimli kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı. İlk müdahalesi Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



