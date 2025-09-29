Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

22:4629/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsle yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Hakan Bekar (47) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Akseki- Manavgat yolunun Kale mevkisi yakınlarında meydana geldi. Hakan Bekar yönetimindeki 07 F 5441 plakalı minibüs ile Rıdvan Cengiz İlçin (66) idaresindeki 23 HD 270 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. 

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Bekar ile beraberindeki Türkan Can (70) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Hakan Bekar kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Antalya
#Yolcu otobüsü
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI 2025: Hakim ve Savcı yardımcısı alımında başvurular ve sınav ne zaman? Şartlar neler? İşte resmi açıklamalar