İnsanlığa savaş açılmış

Küresel çapta sürdürülen cinsiyetsiz-leştirme ve aileyi ortadan kaldırma projesine, psikiyatrist-yazar Mustafa Merter, yeni kitabıyla bilimsel olarak cevap veriyor. Yazar, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Hekaton’la Son Tango” isimli kitabıyla dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalarla ‘eşcinsellik ve cinsiyet değişimi eğilimi’ üzerine bilimsel verilerle bir bakış açısı ve çözüm önerileri sunuyor.

CELAL VE CEMAL ORTADAN KALKAR

LGBT endüstrisi üzerine Türkiye’de kaleme alınan ilk araştırma niteliğindeki “Hekaton’la Son Tango” çalışmasının tanıtım toplantısında konuşan Merter, kitabının içeriğine değindi. Dünyada eşcinselliğin küresel çapta teşvik edilmesinin uzun soluklu bir plan olduğuna dikkati çeken Merter, “Yazar Juliet Butler diyor ki bizim derdimiz LGBT değil, biz insanlığı yeniden yapılandırmak istiyoruz. O yüzden karşı karşıya olduğumuz savaşı iyi görmemiz lazım.” ifadesini kullandı. Merter, cinsiyetin ortadan kaldırılmasının insanlık adına bir felaket teşkil ettiğinin altını çizdi ve “Cinsiyet ve erkek kadın farkı ortadan kalkarsa, tasavvuf felsefesinde var olan celal ve cemal ortadan kalkar, kısacası tevhit bozulmuş ve insanlık bitmiş olacak. Dolayısıyla bu insanlığa karşı bir savaş.” dedi.

FİLM VE DİZİLER ONAYDAN GEÇMELİ

Etkinliğin ardından Yeni Şafak’a konuşan Merter, ülkemizde de artan aileyi ve evliliği kötü gösteren yapımlara değindi. Merter, “Bu çok ciddi bir olay. Kitapta önerdiğim ‘Yüksek Stratejik Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde, bütün ne yayınlıyorsak bize gelen ve bizden çıkan yayınların bir analizini yapmamız lazım. Film endüstrisine bir otokontrol sistemi uygulamak, cezai müeyyidelerle müdahale etmek lazım” yorumunu yaptı.







