|
Hayat

İnsanlığa savaş açılmış

Psikiyatrist-yazar Mustafa Merter’in LGBT ve aileyi ifsat için yürütülen küresel projeyi ele aldığı “Hekaton’la Son Tango” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Merter, “Cinsiyet ve erkek kadın farkı ortadan kalkarsa insanlık bitmiş olacak. Dolayısıyla bu insanlığa karşı bir savaş” dedi.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:24 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küresel çapta sürdürülen cinsiyetsiz-leştirme ve aileyi ortadan kaldırma projesine, psikiyatrist-yazar Mustafa Merter, yeni kitabıyla bilimsel olarak cevap veriyor. Yazar, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Hekaton’la Son Tango” isimli kitabıyla dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalarla ‘eşcinsellik ve cinsiyet değişimi eğilimi’ üzerine bilimsel verilerle bir bakış açısı ve çözüm önerileri sunuyor.

CELAL VE CEMAL ORTADAN KALKAR

LGBT endüstrisi üzerine Türkiye’de kaleme alınan ilk araştırma niteliğindeki “Hekaton’la Son Tango” çalışmasının tanıtım toplantısında konuşan Merter, kitabının içeriğine değindi. Dünyada eşcinselliğin küresel çapta teşvik edilmesinin uzun soluklu bir plan olduğuna dikkati çeken Merter, “Yazar Juliet Butler diyor ki bizim derdimiz LGBT değil, biz insanlığı yeniden yapılandırmak istiyoruz. O yüzden karşı karşıya olduğumuz savaşı iyi görmemiz lazım.” ifadesini kullandı. Merter, cinsiyetin ortadan kaldırılmasının insanlık adına bir felaket teşkil ettiğinin altını çizdi ve “Cinsiyet ve erkek kadın farkı ortadan kalkarsa, tasavvuf felsefesinde var olan celal ve cemal ortadan kalkar, kısacası tevhit bozulmuş ve insanlık bitmiş olacak. Dolayısıyla bu insanlığa karşı bir savaş.” dedi.

FİLM VE DİZİLER ONAYDAN GEÇMELİ

Etkinliğin ardından Yeni Şafak’a konuşan Merter, ülkemizde de artan aileyi ve evliliği kötü gösteren yapımlara değindi. Merter, “Bu çok ciddi bir olay. Kitapta önerdiğim ‘Yüksek Stratejik Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde, bütün ne yayınlıyorsak bize gelen ve bizden çıkan yayınların bir analizini yapmamız lazım. Film endüstrisine bir otokontrol sistemi uygulamak, cezai müeyyidelerle müdahale etmek lazım” yorumunu yaptı.


Siyonist aklın büyük tuzağı ve küresel sapkınlığın şifreleri: Mustafa Merter'in 'Hekaton’la Son Tango' kitabı çok ses getirecek
Siyonist aklın büyük tuzağı ve küresel sapkınlığın şifreleri: Mustafa Merter'in 'Hekaton’la Son Tango' kitabı çok ses getirecek

Türkiye’de LGBT sapkınlığı ve diğer marjinal akımlar üzerine tıbbi ve psikolojik verilerden yola çıkarak hazırlanmış en kapsamlı kitap “Hekaton’la Son Tango” KETEBE Yayınları'nın imzasıyla çıktı. Psikiyatrist ve araştırmacı yazar Dr. Mustafa Merter'in siyonist aklın büyük tuzağı olan küresel sapkınlığı ele aldığı ‘Hekaton’la Son Tango’ isimli eseri raflardaki yerini aldı. Kitabında Türkiye’de ilk kez LGBT ve diğer marjinal akımlar üzerine bilimsel, psikiyatrik ve sosyolojik olarak kapsamlı bir çalışma sunan Dr. Merter, meseleye devlet ve toplum bazlı çözüm önerileri sunarak tüm dünyada ses getirecek.


#Toplum
#Psikoloji
#LGBT
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...