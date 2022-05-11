Hayat İshak Paşa Sarayında turist yoğunluğu Ziyaret saati uzatıldı
KÜLTÜR SANAT

İshak Paşa Sarayı'nda turist yoğunluğu: Ziyaret saati uzatıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı'nda ziyaret saatleri turist yoğunluğu nedeniyle uzatıldı.

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Haber Merkezi AA
İshak Paşa Sarayında turist yoğunluğu: Ziyaret saati uzatıldı
İshak Paşa Sarayı

Turizm sezonunun başlamasıyla misafir sayısı artan Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasındaki İshak Paşa Sarayı'nda, mayıs ve eylül ayları için ziyaretçi saatlerinde değişikliğe gidildi.

Daha önce saat 17.00'de kapatılan ve pazartesi günleri de kapalı bulunan saray, artık pazartesi günleri yarım gün, diğer günler ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İshak Paşa Sarayı Ören Yeri, turizm sezonunun yoğunluğu sebebiyle 9 Mayıs-1 Eylül 2022 tarihleri arasında pazartesi 13.00-17.00, diğer günler ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır." ifadeleri kullanıldı.

İshak Paşa Sarayı Camisi 100 yıl sonra ibadete açıldı
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İshak Paşa Sarayı Camisi 100 yıl sonra ibadete açıldı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 231 yıllık İshak Paşa Sarayı'nın camisi, yaklaşık bir asır sonra yeniden ibadete açıldı.


İshakpaşa Sarayı'nda şaşırtan ayrıntı!
FOTOĞRAF 8
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye'nin önemli tarihi eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı'nın üstünün şeffaf bir çatı ile kaplanması, ziyaretçileri şaşırtıyor.
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1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından yapımına başlanan saray, 99 yıl sonra Küçük İshak Paşa zamanında tamamlanmıştır.
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Yaklaşık 7 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu sarayda koridor ve salonlarla birlikte 360 oda bulunuyor.
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Sarayın bazı kısımları bodrumlarla birlikte üç katlı yapılmış.
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Arazinin doğal yapısına uygun olarak doğudan batıya doğru inşa edilen İshak Paşa Sarayı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
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İshakpaşa Sarayı'nda şaşırtan ayrıntı!
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İshakpaşa Sarayı'nda şaşırtan ayrıntı!
Title
İshakpaşa Sarayı'nda şaşırtan ayrıntı!
İshakpaşa Sarayı'nda şaşırtan ayrıntı!

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye'nin önemli tarihi eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı'nın üstünün şeffaf bir çatı ile kaplanması, ziyaretçileri şaşırtıyor. 

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nı don ve güneş ışınlarına karşı koruması için cam çatının 2011 yılından önce Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapıldığını ifade eden Van Rölöve ve Anıtlar Kurulu Müdürü Taner Öter, "Saray 2011 yılında bize devredildiğinde çatı yapılmıştı. Koruma özel camdır, kaldırılabilir.


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