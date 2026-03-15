Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle bazı cadde ve sokaklar yarın saat 09.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollara alternatif güzergahları da paylaştı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."
Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceği belirtildi.