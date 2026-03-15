Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.