Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı: Derin üzüntü duydum

17:4413/03/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlber Ortaylı'nın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı. "Hocamızın vefatından derin üzüntü duydum." diyen Erdoğan, "Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaylı için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

"Derin üzüntü duydum"

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum."
diyen Erdoğan,
"Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."
ifadelerini kullandı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
