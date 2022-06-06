Hayat İsveçte kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu En çok Fatiha suresinden etkilendim
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İsveç'te kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu: En çok Fatiha suresinden etkilendim

İsveçli ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo Müslüman oldu. İslam'la şereflenen Hugo aynı zamanda bir kilisenin gençlik kolları başkanıydı. Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, kendisini en çok etkileyen surenin Fatiha olduğunu belirterek, "Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten." dedi.

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İsveçte kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu: En çok Fatiha suresinden etkilendim
İsveç'te kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu.

İsveç'te bir kilisenin gençlik kolları başkanı olan, doktor Hugo Müslüman oldu. Ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo, "İslam hakkında okumalar yaptım, Kur’an meali okudum. Rahiplerle tartıştım, Müslümanlarla konuştum. İçten içe aslında Müslüman olduğumu hissettim" dedi.

'KİLİSEDE FATİHA OKUYORDUM'

Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, "Benim için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Kiliseye gittiğimde herkes dua ederken ben içimden Fatiha Suresi’ni okuyordum. Fark ettim ki ben sadece kendimi kandırıyorum. Ramazan’da namaz kılıp oruç tutabilmek için Ramazan’dan önce şehadet getirmeye ve Müslüman olduğumu açıklamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
OYNAT 01:35
Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi.


'BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ'

Kendisini en çok etkileyen ayetin Fatiha suresi olduğunu belirten Hugo, "Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten." dedi.

Yarışma için Türkiye’ye geldi Müslüman oldu
FOTOĞRAF 8
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Renkli kişiliği ve yöresel dansları ile yarışma süresince herkesin ilgisini çeken Boldbaatar Mongolia 15 yıldan bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçerek Ebul Hayr ismini aldı. Müslüman vatandaşların samimiyetinden etkilendiğini belirten Boldbaatar Mongolia Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sındırgı ilçesinden ayrılmadan önce ise kendisine Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe müftüsü Sami Türkel Kuran'-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
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Müslüman olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Boldbaatar Mongolia, “Ben Müslüman olmayı istiyordum. Son 15 yıldır İslam'ı araştırıyorum. Arap arkadaşlarım vardı Müslüman olan. Bir gün Müslüman olacağımı düşünüyordum. Arkadaşlarımın diyaloğu ile. O da bugüne nasip oldu. Çok mutluyum. Kalbim gönlüm hoş içerisinde. İlk defa geliyorum Sındırgı'ya da. Çok güzel buldum. Gerek şehir gerek insanlar gayet güzel. Arkadaşlıkları, dostlukları çok güzel. Tebrik ediyorum. Bütün yarışmalar, bütün organizasyonlar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum“ dedi.
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Müftü Sami Türkel ise “Rabbimize şükürler olsun insanlıkta kardeşimiz, İslam'da da kardeşimiz oldu. Buna da vesile olan bu yarışmalar, organizasyon. Buraya nasip oldu. Biz de mutluyuz. Bizleri görüp, bizlerle tanışıp, İslam'ı seçmiş olması bizleri mutlu ediyor. Rabbime sonsuz şükürler olsun, kardeşimize tekrar İslam'a hoş geldin diyorum\" dedi.<br>
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20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasında en muhteşem ve mutlu eden finalin ve ödülün bir yarışmacının İslamiyet'i seçmiş olması olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Uluslararası bir atlı okçuluk yarışması gerçekleştirdik. Mayıs ayının son günlerinde. Muhteşem bir finalle sonuçlandı. Bu final ki Sındırgı'da İslam'ın o güzel tarafını öğrenip, bilip, yaptığı araştırmanın neticesini Sındırgı'da alan bir kardeşimiz vardı. Moğolistan'dan buraya katılan yarışmacımız, Sındırgı'da İslamiyet'i kabul ettiğini ve İslam'la beraber müşerref olduğunu bizlere iletince mutluluktan uçtuk. Yani bu işin Sındırgı'da olmuş olması, yarışmaların bir sebebiyet vermesi, bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Hoş geldin diyorum İslam dinine. Allah kabul eylesin, yolu ve bahtı açık olsun İnşallah“ dedi.
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Yarışma için Türkiye’ye geldi Müslüman oldu
Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk müsabakaları için Türkiye'ye gelen, uzun yıllardır Müslümanlığı araştıran Moğolistan asıllı Boldbaatar Mongolia Müslüman arkadaşları ve Sındırgı halkından gördüğü ilgi ve samimiyet ile İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.


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