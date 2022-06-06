İsveç'te kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu: En çok Fatiha suresinden etkilendim

İsveç'te bir kilisenin gençlik kolları başkanı olan, doktor Hugo Müslüman oldu. Ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo, "İslam hakkında okumalar yaptım, Kur’an meali okudum. Rahiplerle tartıştım, Müslümanlarla konuştum. İçten içe aslında Müslüman olduğumu hissettim" dedi.

'KİLİSEDE FATİHA OKUYORDUM'

Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, "Benim için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Kiliseye gittiğimde herkes dua ederken ben içimden Fatiha Suresi’ni okuyordum. Fark ettim ki ben sadece kendimi kandırıyorum. Ramazan’da namaz kılıp oruç tutabilmek için Ramazan’dan önce şehadet getirmeye ve Müslüman olduğumu açıklamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:35 Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.



20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi. BiP'te paylaş

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'BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ'

Kendisini en çok etkileyen ayetin Fatiha suresi olduğunu belirten Hugo, "Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten." dedi.

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