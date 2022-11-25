İyilik Derneği'nden Doğubeyazıt'a 'Bin mont bin bot' desteği

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer ÇİÇEK projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 60’ı aşkın temsilciliğimizle yardım faaliyetlerimize gece gündüz demeden devam ediyoruz. Kış kampanyası kapsamında geçtiğimiz günlerde de birçok ilde dağıtımlara başlamıştık, bugünde Doğubayazıt’ın köy ve şehir kırsalındaki okullarını ziyaret ederek hediyelerimizi çocuklara ulaştırdık. Buradaki çocukların gözlerindeki parıltı ve heyecanı görmek bizler içinde mutluluk verici” dedi.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah SEMETAY, "Bizler, her şey çocuklar için diyerek yola çıktık. İyilik Derneği olarak her yıl düzenli olarak köy okullarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu yılda Doğubayazıt’ta “Bin Mont Bin Bot” kampanyasıyla köy ve şehir kırsalındaki okulları dolaşarak hediyelerimizi bizzat kendimiz teslim ediyoruz” dedi.

İyilik Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım çalışmasına Doğubayazıt Kaymakamı Murat EKİNCİ, Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü İhsan KÖSEN, İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer ÇİÇEK, İyilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah SEMETAY, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. "Bin Mont Bin Bot" kampanyası dağıtımları Kemal Paşa İlkokulu, Sağdıç İlk ve Ortaokulu, Mustafa Yasubuğa İlk ve Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy ilkokulun ‘da gerçekleştirildi.

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İyilik Derneği Doğubayazıt’ta geçen sene Örtülü’de bulunan iki köy okulunun tadilatını tamamlamış, Tanıktepe İlkokulu’na da kütüphane yapımı projesine destek olmuştu. Bu okullarda eğitim gören öğrencilere ise kırtasiye malzemeleri hediye edilmişti.