Kahveyi sabah uyanır uyanmaz içiyorsanız dikkat! Sanılandan çok daha zararlıymış

Kahve, içeriğindeki kafein ve antioksidanlar sayesinde enerji seviyelerini artırır, odaklanmayı iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırabilir.

Düzenli kahve tüketiminin bazı kronik hastalık risklerini azaltabileceği de belirtiliyor.

Aynı zamanda, fiziksel performansı artırarak antrenman öncesi için de etkili bir içecek olabilir.

Ancak, kahvenin faydalarını en iyi şekilde elde edebilmek için doğru zamanda ve şekilde tüketmek önemli.

Ancak uyandığınızda sabah ilk iş olarak aç karnına çay ya da kahve içenlerdenseniz bu durum, vücudunuzda olumsuz etkilere neden olabilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Aç karnına kahve içmenin zararlarına yakından bakalım.

Aralıklı oruç yapanlar dikkat!

Sabahın ilk saatlerinde kahve içmek, özellikle menopoz dönemindeki kadınların daha fazla göbek yağı biriktirmesine neden olabilir. Beslenme Uzman Sarah Lawuk. "Birçok kadın bunu daha az yemek, aralıklı oruç tutmak ve sistemlerine daha az kalori girmesi için yapıyor" diye açıklıyor. Uzman isim "Kesinlikle aralıklı oruca karşı değilim, ancak iyi olabileceği zamanlar ve biraz dikkatli olmanız gereken yaşam dönemleri olduğuna inanıyorum" diyor.

Göbek çevresini yağlandırır

Lawuk, perimenopoz sırasında hormonlarınızın her yerde olduğunu ve vücudunuzun muhtemelen biraz daha stresli olacağını söylüyor. Uzmana göre, sabahın ilk saatlerinde aç karnına kahve içmek, kortizolde keskin bir artışa yol açabilir, bu da hormonal dengesizliğe katkıda bulunur ve daha fazla göbek yağı depolamanıza neden olabilir.

Kan şekeri kontrolünü etkiler

Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sabahın erken saatlerinde kahve içmek kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olabilir bu da kan şekeri kontrolünü olumsuz etkiler.

Ayrıca kafein bir diüretiktir ve idrar üretimini artırabilir ve susuzluğa yol açabilir. Kahve bağırsakları uyarabilir ve ishal gibi sorunlara yol açabilir.

Kahve, aç karnına içildiğinde tansiyon düşmesine veya dengesizlik hissine sebep olabilir.

Aç karnına kahve içmek, mide asidini artırarak mide yanması, reflü ve mide mukozasının tahriş olmasına neden olabilir.

Kahve ne zaman içilmeli?

Çay ve kahveyi uygun zamanlarda tüketmek, hem keyif almanızı hem de vücudunuzun bu içeceklerin faydalarından daha iyi yararlanmasını sağlar.

Uyandıktan 2 sat sonra

Kahveyi, uyandıktan en az 1-2 saat sonra içmek daha faydalı olur. Bu, enerjinizi daha sürdürülebilir bir şekilde artırmanıza yardımcı olabilir.

Kahveyi spor öncesi tüketmek

Kahve, spor yapmadan 30-60 dakika önce tüketildiğinde fiziksel performansı artırabilir. Kafein, kaslarınızı daha verimli kullanmanıza ve egzersiz sırasında daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Öğleden sonra dikkat