Hayat Kanal 7 Medya Grubunun acı günü Zekeriya Karamanın annesi vefat etti
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Kanal 7 Medya Grubu'nun acı günü: Zekeriya Karaman'ın annesi vefat etti

Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. 91 yaşındaki Güneş Karaman, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal 7 Medya Grubunun acı günü: Zekeriya Karamanın annesi vefat etti
Zekeriya Karaman ve annesi Güneş Karaman

Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti.

Merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacak. Daha sonra memleketi Aksaray'da yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verilecek.

Zekeriya Karaman acısını şu sözlerle paylaştı:

"Çok değerli varlığımız biricik annemi bu sabah rahmeti rahmana gönderdik. Allah makamını cennet etsin. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Annemizin cenazesi bugün ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacaktır. Daha sonra cenazesi Aksaray'a götürülecek, yarın Cuma namazından sonra Aksaray’da defnedilecektir."

ALBAYRAK GRUBU'NDAN TAZİYE MESAJI

Albayrak Grubu olarak, merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta Zekeriya Karaman olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz.

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