Kar yağarken hangi şarkıyı dinliyorsunuz? İşte Türk halkının favori 5 parçası

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla kar araştırması gerçekleştirdi. Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen ve özlenen kar yağışının öncesinde Areda Survey Türk halkına karla kaplı bir sabah uyandıklarında ne yapacaklarını sordu.





Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 63,5’i karlı bir sabaha uyandıklarında ilk olarak kar yağışını izlediklerini belirtiyor. Diğer tercihler ise sırasıyla; yüzde 16,7 ile yürüyüş yaparım, yüzde 7,5 ile yağan karın tadına bakarım, yüzde 6,7 ile kar topu savaşı yaparım ve yüzde 5,6 ile kardan adam yaparım oluyor.





Kar yağışı Türk halkını huzurlu, mutlu ve keyifli hissettiriyor

Araştırmaya göre halkın yüzde 66,7’si kar yağarken huzurlu, yüzde 57,9’u mutlu, yüzde 36,9’u ise keyifli hissettiğini belirtiyor. Kar yağışı yüzde 32,1 için geçmiş anılarını çağrıştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 26,6’sı duygusal hissediyor ve yüzde 14,7’si kar yağışını romantik buluyor. Yüzde 7,1’i üzgün, yüzde 6,7’si depresif, yüzde 5,2’si stresli ve yüzde 1,6’sı ise kar yağdığında öfkeli hissediyor.

Kar yağarken en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” dinleniyor

Şarkılar hayatımızın her anında bizlere anlam katmak için yanı başımızda yer alıyor. Özel günlere ruh katan şarkılar, bizleri huzurlu hissettiren şarkılar, anılarımıza yolcuğa çıkan şarkılar derken listeler uzayıp gidiyor. Peki, kar yağışıyla özdeşleştirdiğimiz şarkılar hangileri?





Araştırmaya göre, Türk halkı kar yağdığı zaman yüzde 21,4 oranıyla en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” şarkısını dinliyor. İkinci sırada yüzde 13,1 ile Cem Adrian’dan “Kar” şarkısı, üçüncü sırada yüzde 11,1 ile Akrep Nalan’dan “Karlar Düşer” şarkısı yer alıyor.





Türk halkının kar yağarken dinlediği diğer şarkılar ise sırasıyla şu şekilde: Yüzde 10,3 ile Gülşen’den “Kardan Adam”, yüzde 10,3 ile Neşet Ertaş’tan “Kar Yağar Kar Üstüme”, yüzde 7,1 ile Nilüfer’den “Kar Taneleri”, yüzde 5,6 ile Orhan Ölmez’den “Kar Tanesi”, yüzde 4,8 ile Müslüm Gürses’ten “Dağlarda Kar Olsaydım”, yüzde 4,4 ile Musa Eroğlu’ndan “Yine Karlar Yağar Gönül Dağıma”, yüzde 3,6 ile Salvatore’den “Her Yerde Kar Var”, yüzde 3,6 ile Erkan Oğur’dan “Pencereden Kar Geliyor”, yüzde 3,2 ile Kerim Tekin’den “Kar Beyaz” ve yüzde 1,6 ile Mahzuni Şerif’ten “İnce İnce Kar Yağar”.





Kar yağışında toplu taşıma araçlarının kullanımı artıyor

Kar yağışının trafik akışını etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Katılımcıların yüzde 75,8’i kar yağdığı zaman toplu taşıma aracı kullandığını ifade ederken yüzde 24,2’i ise özel aracını tercih ettiğini belirtiyor.





Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 10 -15 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.







